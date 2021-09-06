Спорт

В Великих Луках проходит фестиваль боевых искусств памяти жертв Беслана

Второй фестиваль боевых искусств, посвященный памяти жертв Беслана, проходит в Великих Луках с 10 по 11 сентября в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом сообщается в группе клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте»

10 сентября проводятся соревнования по кикбоксингу. Начнутся они в 19.00 в спортивном клубе «Витязь» на Октябрьском проспекте, 65.

11 сентября пройдет торжественное открытие соревнований. Начало запланировано на 12.00. Также в этот день пройдут соревнования по самбо и боксу. Адрес: улица Евгения Клевцова, 4.

Вход на соревнования осуществляется только при наличии защитной маски.