Спорт

Соревнования среди лыжников-гонщиков прошли в Островском районе

Соревнования по общей физической подготовке среди лыжников-гонщиков прошли на базе спортивно-оздоровительного центра «Юность». Об этом сообщает районная газета «Островские вести».

В соревнованиях приняли участие 79 спортсменов из Острова, Пскова, Великих Лук, Невеля и Печор. Организаторами стартов выступили комитет по спорту Псковской области, администрация Островского района, спортивно-озздоровительный центр «Юность» и Федерация лыжных гонок Псковской области.

В первый день спортсмены соревновались в лыжероллерных гонках на дистанциях 3, 5 и 10 километров.

На дистанции 3 километра среди девушек 2008-2009 годов рождения со временем 7,45 минуты победила Маргарита Белова из Острова, второй стала Анна Волнейко из Невеля с результатом 8,001 минуты. Третье место заняла псковичка Анастасия Евинова, преодолевшая дистанцию за 8,28 минуты.

На трехкилометровой дистанции среди девушек 2006-2007 годов рождения победу одержала Елизавета Вороненкова из Печор с результатом 8,06 минуты. Второй финишировала печорская спортсменка Екатерина Орехова за 8,16 минуты. Завершила тройку лидеров Ирина Панченко из Невеля с результатом 8,17 минуты.

Женщины 2002-2003 годов рождения соревновались на пятикилометровке, среди них победила невельчанка Дарья Волнейко со временем 16,29.3.

Среди женщин 1992-2001 годов рождения лучшей стала Светлана Рябкина из Острова, пришедшая к финишу за 13,57.2 минуты. Среди девушек 2004-2005 годов рождения победу одержала псковичка Александра Гребейникова, завершивашя гонку за 14,15.3 минуты. Второе и третье места завоевали Екатерина Макеева (14,19.2 минуты) и Ольга Качурова (18,10.5 минуты) из Острова.

На дистанции в 5 километров среди юношей победил Роман Матвеев из Печор с результатом 10,50.7 минуты, вторым стал острович Артем Соловьев, финишировавший за 11,12.2 минуты, на третьем месте - печорский спортсмен Алексей Горшев (11.20.1 минуты).

В возрастной группе 2006-2007 годов рождения лучшим стал Егор Шурыгин из Пскова, финишировавший за 11,24.2 минуты, вторым завершил гонку Александр Ольховский из Печор за 12,20.6 минуты. Третьим к финишу пришел Владислав Николаев из Острова (12,35.9 минуты).

Мужчины в возрастной группе 2002-2003 годов рождения состязались на дистанции в 10 километров. В этой группе победу одержал Максим Лебедев из Острова, финишировавший за 23,09.2 минуты. В возрастной группе 1992-2001 годов рождения победил пскович Георгий Копаев из Пскова с результатом 22,30.9 минуты, на втором месте - также пскович Александр Кузьмин из областного центра со временем 25,16.9 минуты.