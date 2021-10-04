Спорт

Великолучане завоевали пять медалей в первый день турнира по ММА в Рязани

Спортсмены из Великих Лук завоевали пять медалей в первый день межрегионального турнира по смешанному боевому единоборству (ММА) в Рязани. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), представитель КСЕ «Отечество - Псковская область» Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: группа КСЕ «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

Турнир проходит с 9 по 10 октября. В нем принимают участие более 250 спортсменов из разных регионов России. По итогам первого соревновательного дня воспитанники СШОР «Экспресс», бойцы центра «ММА» города Великие Луки, спортсмены КСЕ «Отечество - Псковская область» заняли три первых места в возрастной группе 14-15 лет. Победителями стали Максим Ширинов (весовая категория до 67 кг), Вадим Никифоров (до 62 кг) и Илья Рулев (до 57 кг). Третье место в этой возрастной группе получил Владимир Невесенко (до 67 кг).

Среди спортсменов в возрасте от 12 до 13 лет победу одержал Артем Стрелков (до 67 кг). Тренируются бойцы под руководством П. Н. Ершова, А. В. Ткаченко и А. В. Тимофеева.

«Поздравляем ребят с уверенной победой. Уже завтра пройдет второй день турнира, где также примут участие наши спортсмены», - добавили в клубе спортивных единоборств.