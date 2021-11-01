Четыре псковича вошли в состав сборной России по панкратиону

Спортсмены из Псковской области будут представлять Россию на чемпионате мира по панкратиону. Соревнования пройдут с 15 по 18 ноября в Харькове (Украина), сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе единоборств «Ханса».
В состав сборной России включены четыре псковских спортсмена:
Все борцы тренируются в псковском клубе единоборств «Ханса» под руководством тренеров Андрея Зеленко, Олега Соловьева и Виктора Иваненкова. В настоящий момент спортсмены проходят заключительный этап подготовки в псковском клубе - идет технико-тактическая работа и подгонка веса.
«Это огромное достижение для псковского спорта, когда сразу четверо спортсменов будут представлять Россию в составе сборной страны на мировом чемпионате. Все ребята очень опытные и мастеровитые, неоднократные победители и призеры чемпионатов России и мира. Сопровождать ребят в поездке и секундировать в боях будет тренер сборной Виктор Иваненков, который сам неоднократно выступал под флагом сборной России и является чемпионом мира по панкратиону. Отдельная благодарность за помощь в организации поездки комитету по спорту Псковской области», - сказал президент федерации панкратиона Псковской области Михаил Тетюхин.