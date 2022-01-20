Спорт

17-летний сын Аленичева подписал контракт с клубом из Португалии

Даниил Аленичев, сын бывшего игрока сборной России и московского «Спартака» Дмитрия Аленичева, подписал контракт с португальским клубом «Лейшоэш». Об этом сообщает Twitter команды.

«Добро пожаловать, Аленичев!» — написано на русском языке в соцсети португальского клуба.

Как отмечает «Газета.ру», 17-летний футболист заключил контракт с командой сроком на два года. «Лейшоэш» выступает во втором по рангу дивизионе Португалии. После 13 матчей команда идет на 13-м месте. Всего в турнире 18 участников.

В России Аленичев-младший выступал за столичные «Спартак» и «Локомотив».

Напомним, что в 2000 году воспитанник футбола Псковской области Дмитрий Аленичев стал игроком португальского «Порту». Он провел в команде четыре года и дважды становился чемпионом страны и обладателем Кубка.

В 2003 году вместе с командой россиянин победил в финале Кубка УЕФА, а в 2004 году выиграл Лигу чемпионов. Благодаря этому он стал первым российским игроком, которому удалось завоевать трофеи такого высокого уровня в мировом футболе.