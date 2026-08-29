Бассейн спортшколы «Барс» в Пскове реконструируют за 355 млн рублей

Стоимость реконструкции бассейна спортивной школы олимпийского резерва «Барс» в Пскове составит 355 млн рублей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ.

Видео: Михаил Ведерников / МАХ

«Решение принято. Поручил муниципалитету оперативно готовить конкурсную документацию», — сообщил глава региона.

Масштабная реконструкция рассчитана на два года — 2027–2028 годы. При этом губернатор отметил, что власти постараются завершить работы с опережением графика.

В настоящее время основной бассейн спорткомплекса закрыт из-за несоответствия требованиям безопасности. Тренировочный процесс продолжается, занятия временно проходят на базе «Олимпа».

Спорткомплекс был построен в 1970 году. В рамках реконструкции планируется обновить чашу основного бассейна, фасад и кровлю, а также создать доступную среду для маломобильных граждан. В частности, предусмотрена установка лифта и адаптация раздевалок и душевых.

«Для нас это особая ответственность, так как в "Барсе" занимаются ветераны СВО, а гидрореабилитация всё чаще используется в восстановительных программах», — подчеркнул Михаил Ведерников.