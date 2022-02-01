Псковские лучники заняли призовые места на первенстве России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре спортивной подготовки региона.
Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
Первенство России по стрельбе из лука завершилось в Орле. Спортсмены сборной команды Псковской области по стрельбе из лука завоевали все медали пьедестала. Среди девушек победу одержала Мурзина Милана, а бронзовую медаль получила Екатерина Корнева. Кроме того, Ника Снеткова завоевала серебряную медаль среди юниорок.
Победы в командных соревнованиях одержали:
Участники соревнований выполнили два норматива на звание мастера спорта России.
«Поздравляем спортсменов и тренеров с высокими результатами!» - добавили в центре спортивной подготовки региона.