Спорт

Псковские лучники заняли призовые места на первенстве России

Псковские лучники заняли призовые места на первенстве России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре спортивной подготовки региона.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Первенство России по стрельбе из лука завершилось в Орле. Спортсмены сборной команды Псковской области по стрельбе из лука завоевали все медали пьедестала. Среди девушек победу одержала Мурзина Милана, а бронзовую медаль получила Екатерина Корнева. Кроме того, Ника Снеткова завоевала серебряную медаль среди юниорок.

Победы в командных соревнованиях одержали:

команда девушек в составе: Милана Мурзина, Екатерина Корнева и Елена Захаренкова;

команда юношей в составе: Илья Силаев, Владимир Фазанов, Даниил Михеев Даниил;

мужская команда юниоров в составе: Егор Быстров, Игорь Николаев, Илья Ульяничев.

Участники соревнований выполнили два норматива на звание мастера спорта России.

«Поздравляем спортсменов и тренеров с высокими результатами!» - добавили в центре спортивной подготовки региона.