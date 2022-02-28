Спорт

Псковские хоккеисты заняли третье место на всероссийских соревнованиях

Псковские юные хоккеисты заняли третье место на всероссийских соревнованиях. Об этом сообщается в группе «Псковский хоккей» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Группа «Псковский хоккей» / «ВКонтакте»

Третий финальный турнир всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» проходил под эгидой Континентальной детской хоккейной лиги среди команд 2007-2008 годов рождения. Соревнования проходили с 19 по 25 февраля на льду спортивной базы «Море спорта» деревни Большой Суходол в Нижегородской области. За выход в суперфинал боролись 12 команд 2007-2008 года рождения.

В финальном матче за третье место псковские хоккеисты обыграли команду «Звезда Поморья» из Архангельска со счетом 7:3.

До этого, в 1/4 финала хоккеисты из «Торнадо» победили команду «Горняк» Кушва из Свердловской области со счетом 3:2. Затем, в полуфинале, псковичей обошла команда «ДЮСШ-3» Североморск (Мурманская область) со счетом 3:5.

Игры группового этапа завершились со следующим результатом: