«Дневной дозор»: Нужно ли России возвращаться в большой спорт?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли России возвращаться в большой спорт?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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С 2022 года, после начала СВО, российских спортсменов и отдельные российские спортивные федерации начали массово отстранять от международных соревнований. Основным поводом стали политические события: несогласный с решением российских властей о начале СВО Запад применил все доступные рычаги давления, в том числе и на российский спорт.

Теперь же, в 2026 году, все больше международных спортивных федераций возвращают наших спортсменов на соревнования без каких-либо ограничений, позволяя им выступать под национальным флагом и с гимном. Но что же изменилось? Вооруженный конфликт с Украиной еще не завершен, да и свою неправоту из-за отстранения российских спортсменов по политическим мотивам, и по сути, по национальному признаку, — никто публично не признавал.

Нужно ли России возвращаться в большой спорт? В этом вопросе мнение общественности разделилось. Одни считают, что возвращение российских атлетов на международную арену сможет оживить национальный спорт и поспособствует улучшению спортивной инфраструктуры в нашей стране. Другие же придерживаются мнения о том, что спорт не должен являться заложником политики, это противоречит главным спортивным и олимпийским принципам. А уж если нарушать заветы Пьера де Кубертена, то хотя бы подходы к дискриминации спортсменов должны быть одинаковыми. Сейчас же мы наблюдаем политику двойных стандартов в чистом виде. Израиль едва ли не ежедневно атакует Иран, бомбит Палестину, нарушая все основополагающие принципы международного законодательства. Но почему израильские спортсмены не отлучены от большого спорта? Многие убеждены, что возвращение российских олимпийцев на международные соревнования возможно только в том случае, если российской стороне будут принесены публичные извинения, введен запрет на любую дискриминацию по национальному признаку и допущены будут все без исключения наши атлеты на тех же основаниях, что и спортсмены из других стран. Да, для многих спортсменов участие в международных соревнованиях — это смысл их спортивной карьеры, однако и терпеть унижения по отношению к Отечеству — не выход.

Так нужно ли России возвращаться в большой спорт? Если да, то на каких условиях? Достойно ль смиряться под ударами судьбы, или надо оказать сопротивление? Давайте зададим эти вопросы нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Как сообщил президент Федерации хоккея на траве России, депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз, выступление российских спортсменов на международных соревнованиях не в нейтральном статусе – это большая заслуга российских спортивных федераций и министерства спорта нашей страны. По словам Антона Мороза, федерация хоккея на траве стала четвертой федерацией, которой официально разрешили выступать на международных соревнованиях под флагом и с гимном Российской Федерации. Он назвал те условия, которые кажутся ему наиболее важными для возвращения России на мировую спортивную арену.

«Та работа, которая была проведена федерациями различных видов спорта, включая Федерацию хоккея на траве России, совместно с министром спорта Дегтярёвым, министерством спорта и Олимпийским комитетом России, является огромной. Результатом этой работы стал допуск российских видов спорта, в том числе командных, на международные соревнования под флагом и гимном Российской Федерации. Это для нас является важнейшим достижением как федерации хоккея на траве, так и, естественно, курирующего нас министерства спорта и Олимпийского комитета. Безусловно, это победа российского спорта. России необходимо возвращаться в большой спорт, поскольку любой спортсмен, принимающий участие в тех или иных соревнованиях, мечтает выйти на международную арену под флагом и гимном Российской Федерации и доказать, что Российская Федерация является одной из крупнейших спортивных держав в мире, готовой представлять свои интересы, доказывать своё первенство во всех видах спорта и защищать интересы Российской Федерации. Условия выступления российских команд в первую очередь заключаются в признании их как команд из России. Можно начинать с малого, можно выходить как нейтральные спортсмены, но главная задача — чтобы наши спортсмены с гордостью получали награды, слушали гимн Российской Федерации и испытывали эмоции под поднятый российский флаг».

Директор футбольного клуба «Псков», экс-председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Псковской области Иван Штылин придерживается мнения о том, что российские спортсмены должны возвращаться в большой спорт. Однако, по его оценке, извинения со стороны международного олимпийского комитета принести было бы неплохо, в первую очередь самим российским спортсменам.

«Олимпийские игры и международные старты — это то, к чему должен стремиться каждый профессиональный спортсмен. Именно на таких соревнованиях встречаются сильнейшие со всей планеты, происходит профессиональный рост. Тем не менее это также пропорционально влияет на популяризацию спорта. В настоящее время проходят футбольные соревнования без участия нашей команды, и, конечно, болеть за какую-то другую страну или за другой футбольный клуб мне не очень интересно. Мне кажется, что это изменит ситуацию и увеличит интерес к спорту. Однозначно, наше руководство должно прикладывать усилия для возвращения российских спортсменов на международную арену. Однако мне кажется важным, чтобы были сделаны какие-то извинения перед теми спортсменами, которые оказались в этой ситуации, которые готовились и от которых это никак не зависело. Государство, международные федерации, Олимпийский комитет и другие организации должны признать труд и жертвы, которые многие спортсмены принесли в процессе подготовки. Они потратили годы, своё здоровье и усилия, а теперь остались за бортом».

По мнению известного российского боксера, руководителя Федерации бокса Псковской области Артура Акавова, основной причиной того, что все больше российских федераций и спортсменов могут выступать на международных соревнованиях под родным флагом, является работа самих федераций с представителями мировой спортивной арены. Артур Акавов склоняется к тому, что допуск российских спортсменов под российским флагом и гимном будет достаточен для их возвращения, например, на Олимпийские игры.

«Каждая федерация совместно с государственной поддержкой прорабатывала свои позиции на мировой сцене. Эти разногласия потихоньку разрешаются, и федерациям удается отстаивать свои интересы, что приводит к тому, что нас начинают допускать к международным соревнованиям. Одной из первых дисциплин был бокс, моя народная дисциплина, где наш предводитель Умар Назарович Кремлёв эту проблему проработал от и до. В результате нас начали допускать на чемпионаты мира и Европы. Это происходит уже давно, наверное, года три, как нас допускают. Это именно работа внутри федерации, совместно с международным Олимпийским комитетом и мировой федерацией нашей дисциплины. Проводится много усилий, и это дает плоды: за боксом идут и другие виды спорта, которые берут пример и следуют такому же пути. В результате удается достичь каких-то пониманий и соглашений, находят точки соприкосновения и работают. Наши российские федерации начинают выступать на международной арене с полными правами. Конечно, достаточно просто нас допустили, и на тех площадках, где это произошло, вопрос уже закрыт. Все стороны удовлетворены, они не смешивают политику со спортом».

Заслуженный тренер сборной команды России по стрельбе из лука Виталий Андреев не считает, что российским спортсменам стоит ожидать каких-то публичных извинений от руководителей мировых спортивных федераций. По его убеждению, условия, при которых наша страна должна вернуться в большой спорт, — это допуск всех наших атлетов до соревнований под российским флагом и гимном.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

«Возвращаем флаг и гимн, и тогда мы участвуем. Всё происходит потихоньку, не всё сразу, то есть мгновенно это вряд ли произойдёт. Поэтому постепенно необходимо входить в мировой спорт. Никто никаких извинений не принесёт. А если мы пойдём на то, чтобы дождаться извинений, то мы начнём участвовать только после — значит, мы снова не будем участвовать. Это однозначно никак. Я думаю, что возвращение флага и гимна — это уже и есть те самые извинения. То есть мы уже победили».

Советская спортсменка, бронзовый призёр Олимпийских игр в гребле, председатель Олимпийского совета Псковской области Светлана Семёнова поделилась своим видением перспектив развития событий на мировой спортивной арене. Она объяснила, почему считает, что лучше уже не будет.

«Мне кажется, что никаких публичных заявлений со стороны Международного Олимпийского комитета не последует. Всё-таки спорт — это инструмент политической борьбы, особенно в наше время, когда идет передел, в том числе и спортивных держав. Те, кто являлся лидерами, сейчас отстранены. Допустим, спортсмены Российской Федерации или Белорусской Республики. Но то, что наши спортсмены будут участвовать и имеют право выступать под флагом своей страны на пьедестале, чтобы гимн нашей страны исполнялся — это, наверное, великое достижение, в том числе и министра спорта. Я думаю, что проблемы, конечно, будут. Может быть, это как-то связано с тем, что нам немного дали свободы. Например, федерацию самбо допустили к соревнованиям, как и дзюдо на мировых состязаниях. А потом это может всё прекратиться. В общем, всё происходит на тонком льду. Надежды нет на то, что всё стабилизируется и будет, как прежде. Прежде точно не будет. А в каком виде произойдут изменения, я не могу сказать».

Псковский спортсмен, директор фитнес-клуба «Супер фитнес» Георгий Пономарев считает, что спорт – это не место для политических разборок и выяснений того, кто и в чем виноват.

«Конечно, нужно соревноваться всем со всеми, и любые ограничения — это неправильно. Те люди, которые сейчас говорят о том, что теперь нужно ждать каких-то извинений с нашей стороны, — такие же люди, которые в своё время, руководствуясь эмоциями или собственными соображениями, запретили нам выступать. А все те, кто, как я уже сказал, немного соображают, здравомыслящие, понимают, что всегда нужно выступать и сносить все ограничения. Это то, что во всех смыслах нас сближает, мотивирует спортсменов и заставляет искать не отличия, за которые мы можем упрекнуть друг друга, или чем мы можем навредить друг другу. Нам следует искать больше общего, полезного и стремиться к миру, дружбе и взаимопониманию между всеми странами, народами и людьми».

Декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков убежден в том, что наши спортсмены должны участвовать в мировых соревнованиях и быть мировой элитой спорта. По его словам, и Министерство спорта РФ, и Олимпийский комитет прилагают для этого немалые усилия. А вот извинений, по мнению Дмитрия Белюкова, от западной спортивной номенклатуры в адрес наших атлетов жать не стоит.

«Возвращение наших спортсменов в полном объёме на международную арену — это событие, которое идёт и будет идти, никуда от этого никто не денется. Поэтому я считаю, что это нужно просто принять как данность, потому что все прекрасно понимают, что мировой спорт является неполноценным без участия наших отечественных спортсменов. Во-первых, наши атлеты, безусловно, заслуживают того, чтобы соревноваться с лучшими, поскольку для того, чтобы становиться лучше самим, нужно всегда конкурировать с сильнейшими в своём деле. Без этого рост спортивного мастерства невозможен. Я только за, потому что я работаю со студентами, спортсменами и молодёжью, прекрасно вижу их настроение, их желание не просто соревноваться друг с другом и быть здесь лидерами, но и продемонстрировать свои достижения на весь мир, потому что они этого заслуживают. Я не думаю, что мы дождёмся каких-либо официальных изменений. Они могут быть только неофициальными — просто изменение позиции и всё. Я не думаю, что это возможно в ближайшее время и вообще рассматривается вопрос каких-либо изменений».

В программе наши собеседники делились мнениями о том, нужно ли России возвращаться на международную спортивную арену. Большинство считает, что, само собой, стоит. Однако в вопросе о том, на каких условиях это возвращение должно произойти, мнения наших собеседников разделились. Одни убеждены, что никакие публичные извинения российским федерациям не нужны, достаточно только разрешения на выступление под собственным флагом и гимном. Другие придерживаются мнения о том, что извинения нужны, в первую очередь, самим российским спортсменам. Однако большая часть наших комментаторов уверены, что ожидать признания неправоты со стороны Запада, а также введения запрета на любую дискриминацию по национальному признаку, не стоит.

Александра Братчикова