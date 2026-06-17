Первый директор международных встреч воздухоплавателей передал Музею спорта Псковского края свои книги

Первый директор международных встреч воздухоплавателей в Великих Луках Давид Шифрин посетил Музей спорта Псковского края в составе делегации пилотов - участников юбилейной 30-й встречи, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Музей спорта Псковского края

Давид Шифрин познакомился с основными выставочными залами музея и особенно внимательно с выставкой «Великие Луки - столица воздухоплавания».

В книге почетных гостей он оставил запись: «Спасибо за внимание к воздухоплаванию и желание сохранить этапы его развития в Великих Луках».

Бывший президент Федерации воздухоплавания России подарил музею две свои книги «В полете» и «Великие Луки - великий город в истории российского воздухоплавания».

В дарственной надписи автор книг выразил признательность за внимание к воздухоплаванию, желание сохранить замечательные страницы и этапы его истории, а также пожелал Музею спорта успехов в развитии этого направления.

В Великих Луках в эти дни проходит 30-я Международная встреча воздухоплавателей. Генеральный спонсор мероприятия - ПАО «Газпром».