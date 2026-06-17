Стартовала регистрация на участие в псковском фестивале «Движение улиц»

Стартовал прием заявок на соревнования в рамках фестиваля уличных видов спорта «Движение улиц». Мероприятие пройдет 27 июня в псковском скейт-парке в сквере Александра Невского и станет одной из главных областных площадок празднования Всероссийского дня молодежи, сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фотографии Псковского городского молодежного центра

Фестиваль традиционно соберет на одной площадке любителей активного образа жизни от 6 до 35 лет. Соревнования пройдут по ВМХ/МТВ, самокату, скейтбордингу, армрестлингу, настольному теннису, баскетболу 3x3, фиджитал, брейкингу и шахматам. Также в программе — показательные выступления приглашенных райдеров, мастер-классы по граффити и созданию фигурок, работа интерактивных зон и автозвук.

Для участия в соревнованиях необходимо заполнить заявку до 26 июня включительно. В день фестиваля также будет доступна очная регистрация. Для баскетбольных турниров 3x3 и фиджитал-баскетбола — отдельная предварительная запись до 24 июня.

Участникам младше 18 лет потребуется письменное согласие родителей, а всем спортсменам в дисциплинах с использованием снарядов — защитная экипировка (шлем, удобная спортивная одежда и обувь). Участие бесплатное.