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Стартовала регистрация на участие в псковском фестивале «Движение улиц»

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Стартовал прием заявок на соревнования в рамках фестиваля уличных видов спорта «Движение улиц». Мероприятие пройдет 27 июня в псковском скейт-парке в сквере Александра Невского и станет одной из главных областных площадок празднования Всероссийского дня молодежи, сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фотографии Псковского городского молодежного центра

Фестиваль традиционно соберет на одной площадке любителей активного образа жизни от 6 до 35 лет. Соревнования пройдут по ВМХ/МТВ, самокату, скейтбордингу, армрестлингу, настольному теннису, баскетболу 3x3, фиджитал, брейкингу и шахматам. Также в программе — показательные выступления приглашенных райдеров, мастер-классы по граффити и созданию фигурок, работа интерактивных зон и автозвук.

Для участия в соревнованиях необходимо заполнить заявку до 26 июня включительно. В день фестиваля также будет доступна очная регистрация. Для баскетбольных турниров 3x3 и фиджитал-баскетбола — отдельная предварительная запись до 24 июня.

Участникам младше 18 лет потребуется письменное согласие родителей, а всем спортсменам в дисциплинах с использованием снарядов — защитная экипировка (шлем, удобная спортивная одежда и обувь). Участие бесплатное.

«Заметим, что регистрация нужна только тем, кто планирует бороться за призовые места в соревнованиях. Для зрителей вход свободный. То есть можно просто посмотреть на крутые трюки, послушать музыку, поучаствовать в мастер-классах или провести день на свежем воздухе. Будем рады каждому — независимо от возраста, уровня подготовки и даже от того, занимаетесь ли вы спортом вообще», — отметила организатор фестиваля Мария Каменская.
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