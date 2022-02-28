Спорт

Олимпийский конкурс для псковских художников закончится 2 марта

Конкурс открыток «По следам Олимпиады» закончится 2 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Участникам конкурса необходимо нарисовать открытку на тему XXIV зимних Олимпийских игр и отправить ее вместе с заявкой, в которой должны быть указаны ФИО, возраст, место учебы или работы и телефон, на почту pgmc-pskov@mail.ru (в теме письма указать «По следам Олимпиады»).

Рисунок на открытке может быть выполнен в любой стилистике и технике. А уже 5 марта самые интересные работы, отобранные организационным комитетом, получат фирменные внешние аккумуляторы, отметили в молодежном центре.

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Подробнее с конкурсом можно ознакомиться в Положении.