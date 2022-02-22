Общество

Принять участие в конкурсе олимпийских открыток приглашают псковичей

Принять участие в конкурсе открыток «По следам Олимпиады», посвященного к XXIV зимним Олимпийским играм 2022 года приглашают псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Нарисовать открытку на тему XXIV зимних Олимпийских игр и отправить ее вместе с заявкой на почту pgmc-pskov@mail.ru участники могут до 2 марта. В теме письма необходимо указать «По следам Олимпиады». Заявка содержит в себе фамилию, имя и отчество автора, возраст, место учебы или работы, а также контактный телефон.

«Отметим, рисунок на открытке может быть выполнен в любой стилистике и технике. Самые интересные работы, отобранные организационным комитетом, получат призы. Результаты будут оглашены 5 марта», - подчеркнули организаторы конкурса.

Подробнее с конкурсом можно ознакомиться в положении.