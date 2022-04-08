Спорт

Футбольные мастер-классы прошли в школах-интернатах Псковской области

Футбольные мастер-классы прошли в школах-интернатах Пушкиногорского и Порховского районов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном отделении Российского детского фонда.

Фото: пресс-служба Псковского областного отделения Российского детского фонда

Детский фонд продолжает реализацию футбольного проекта «Мяч дружбы» при поддержке FIFA Foundation Community Programme и администрации Псковской области.

В Пушкиногорской санаторной школе-интернате занятия регулярно посещают 20 ребят, треть из которых – девочки. Волонтеры провели для детей футбольный мастер-класс, который включал разминку, технику ведения мяча и преследования соперника, упражнения на координацию. Затем ребята сыграли шесть товарищеских матчей.

В Порховской коррекционной школе-интернате мастер-классы провели для футболистов сразу трех возрастных групп: младшей, средней и старшей. Затем дети сыграли несколько товарищеских матчей, в одном из которых команда девочек школы обыграла команду волонтеров, отметили в Детском фонде.

«Оба мероприятия закончились самым приятным: вручением подарков, новой футбольной формы и инвентаря для тренировок», – рассказали в организации.

Сотрудники Детского фонда поблагодарили всех участников проекта за проявленную активность, а команду волонтеров из числа студентов Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса за помощь в проведении выездных мероприятий.

В футбольном проекте Детского фонда принимают участие воспитанники девяти интернатных учреждений области. Девочки и мальчики еженедельно посещают занятия с тренером, принимают участие в мастер-классах, играют товарищеские матчи. А в мае 2022 года пройдет ежегодный футбольный турнир среди воспитанников школ-интернатов области на кубок «Маленькие сердца».