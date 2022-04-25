Спорт

Футбольные мастер-классы прошли в трех районах Псковской области

Выездные мероприятия Детского фонда в рамках футбольного проекта «Мяч Дружбы: укрепление семьи» прошли в Порховском, Палкинском и Себежском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Команда сотрудников и волонтеров Детского фонда посетила несколько сельских школ: Полонскую (Порховский район), Качановскую (Палкинский район) и Идрицкую (Себежский район). Добровольцы провели спортивно-развлекательные мероприятия для учеников разных классов, которые регулярно посещают занятия по football3. Как правило, занятия проводят педагоги-психологи или социальные педагоги учреждений. В игровой форме дети обсуждают важные темы, связанные с семьей.

В Полонской и Идрицкой школах ребята рассказывали о себе, знакомили остальных участников со своими семьями, делились мечтами своих родителей. После этого прошли футбольные мастер-классы и товарищеские матчи.

В Качановской школе состоялось совместное мероприятие для детей и родителей. Пока ребята занимались на футбольном мастер-классе, с родителями общалась психолог Регина Домашкина. Она обратила внимание родителей на важность принятия эмоций и поведения подростков; поделилась полезными источниками, где родители могут найти советы по воспитанию подростков. После семинара родители поднялись в актовый зал, где выполнили совместное упражнение с ребятами «Здравствуй, друг!». Все участники поделились на два круга: внутренний и внешний. Затем участники внешнего круга по очереди продвигались по кругу, произнося приветственные слова напарнику и обнимая его, рассказали в организации.

В конце мероприятий детям вручали командную спортивную форму и подарки. А медиаторам и тренерам передали спортивный инвентарь.

«Теперь всех участников футбольного проекта из сельских школ региона ждем на ежегодном футбольном фестивале по football3, который пройдет в мае в областном центре», – пригласили в Детском фонде.

Проект «Мяч Дружбы: укрепление семьи» реализуется до конца мая 2022 года, добавили в организации.