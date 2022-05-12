Спорт

Отборочные игры футбольного турнира «Маленькие сердца 2022» прошли в Опочке

Отборочные игры футбольного турнира «Маленькие сердца 2022» среди воспитанников интернатных учреждений Псковской области прошли в Опочке. Соревнования проводят в рамках проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда «Мяч Дружбы»*. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

В отборочных играх приняли участие 14 футбольных команд из восьми интернатных учреждений в Порхове, Печорах, Опочке, Пушкинских Горах, Великих Луках и Красногородске. На групповом этапе на поле встретились команды из старшей (15-18 лет) и средней (12-14 лет) возрастных групп. Все команды были распределены на две группы, а матчи проходили параллельно на двух площадках: в Опочецкой коррекционной школе-интернате и Опочецкой гимназии имени А. Д. Петрова.

По итогам всех матчей в финал вышли восемь команд: в средней группе – Опочецкая школа-интернат для детей, нуждающихся в социальной поддержке, Пушкиногорская санаторная школа-интернат, Порховская и Красногородская коррекционные школы-интернаты; в старшей группе – Центр помощи детям Печорского района (ЦПД), Красногородская школа-интернат «Агрошкола», Красногородская и Опочецкая коррекционные школы-интернаты. Также на финале встретятся две команды из младшей возрастной группы: Порховская коррекционная школа-интернат и ЦПД Печорского района.

«Бороться за право сыграть в финале не помешал даже проливной дождь. Дети стойко выдержали это испытание и показали достойную игру. Во время дождя с поля не ушли и болельщики, которые подбадривали друзей», - отметили в отделении.

Больше всего голов спортсмены забили в матче между командами Опочецкой коррекционной школой-интернатом и Центром специального образования №3 города Великие Луки: встреча закончилась со счетом 8:2. «Остальные матчи не уступали по насыщенности и красоте игровых моментов! После долгого игрового дня всех детей и тренеров ждал вкусный обед», - рассказали организаторы.

Следующим этапом турнира станет финал, который состоится 19 мая (четверг) в Пскове. На финальной игре в старшей возрастной группе решится судьба переходящего кубка «Маленькие сердца». Сейчас кубок находится у команды воспитанников Опочецкой коррекционной школы-интерната, но в этом году у него появится новый обладатель, предположили в отделении.

Детский фонд поблагодарил всех, кто помог в организации и проведении отборочных матчей: Опочецкую коррекционную школу-интернат и Опочецкую гимназию имени А. Д. Петрова за предоставленные площадки; ТФ ООО «Водный мир» за предоставленную воду для всех участников отборочных игр; волонтеров Детского фонда за помощь в организационных моментах.

*Турнир проходит при поддержке администрации Псковской области, БФ «СИЭСЭС» и FIFA Foundation Community Programm.