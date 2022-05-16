Спорт

Футболисты из Печор стали призерами всероссийского турнира

Воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района стали призерами футбольного турнира «Игра моей мечты», финал состоялся 15 мая в Москве. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

Восемь сильнейших команд России разделили на две группы. По два лучших коллектива из каждого квартета оспаривали призовые места в полуфиналах и финале. На групповом этапе у печерян проблем не возникло - они выиграли три матча. Однако в итоге футболисты уступили и завоевали «серебро». Победу одержали представители Новошахтинской школы-интерната из Ростовской области, третье место заняли спортсмены из Смоленской области.

«Участвуя в турнире, дети поняли, чтобы завоевать победу, мало быть просто физически сильными, необходимо при этом обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть организованным и собранным, ловким и находчивым», - отметила старший воспитатель Татьяна Карпушкина, сопровождавшая ребят в поездке на турнир.

Помимо футбола, ребят ожидала обширная культурно-развлекательная программа.