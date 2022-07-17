Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
озера, рыбалка, путешествия
Июньские счета за электроэнергию
«Экокабель» Мы — сила
95 лет Псковскому району
«Европа Плюс» возглавила рейтинг
Geely без наценки
Доступ к сервисам «Псковэнергосбыта»
Господин Рейтингомер
подготовка к свадьбе
Еда и солнце: топ уютных летних террас Пскова
с табасаранским акцентом
модель из Любятово
изменения в положении о фракциях
 
 
 
ещё Спорт 17.07.2022 20:550 Псковичи привезли медали с Первенства России по гребле 23.07.2022 16:580 Члены облсовпрофа в составе команды «Dragon boat» победили в регате на Великой 23.07.2022 12:330 Более 300 спортсменов собрал фестиваль «Кубок Освобождения» в Пскове 22.07.2022 14:240 «Играть за партами неудобно»: псковским шахматистам требуется отдельное помещение 22.07.2022 14:070 Сеанс одновременной игры проводят для начинающих шахматистов в Пскове 22.07.2022 11:270 Великолучанин Мухаммад Шехов поднялся в рейтинге лучших боксеров WBO
 
 
 
Самое популярное 18.07.2022 09:052 В Пскове празднование дня рождения закончилось дракой на автомойке и смертью гостя 16.07.2022 18:030 Двоих погибших в спецоперации военнослужащих похоронили в Псковской области 19.07.2022 19:350 В Пскове погиб юноша, упавший с моста Александра Невского 18.07.2022 17:5413 «Грустно и точка»: псковичи делятся впечатлениями о новом ресторане 19.07.2022 16:080 Человек упал с моста Александра Невского в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Члены облсовпрофа в составе команды «Dragon boat» победили в регате на Великой

23.07.2022 16:58|ПсковКомментариев: 0

Спортивные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Псковская ладья» состоялись в акватории реки Великой 23 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

В соревнованиях приняли участие представители Молодежного Совета Псковского облсовпрофа и заняли первое место в составе Псковской команды «Dragon boat».

Участники были награждены медалями и грамотами.

«Участие в регате оставило огромное количество позитивных эмоций и адреналина! Спасибо большое за шанс принять участие в данном событии», – прокомментировала свое участие Кристина Черная. 

«Я не первый раз принимаю участие в данной регате и хотелось бы, чтобы таких событий, связанных со спортом, было больше», – подчеркнул член Молодежного Совета Юрий Валетов.

Программа празднования Дня города:

Теги: #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каких объектов детского отдыха не хватает в Пскове?
В опросе приняло участие 232 человека
23.07.2022, 18:010 Этап выдвижения кандидатов на выборы завершился в Псковской области 23.07.2022, 17:550 Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян ЧС международного значения 23.07.2022, 17:420 Праздничный концерт «Люблю тебя, мой город над Великой» проходит в Зеленом театре 23.07.2022, 17:170 Полицеские задержали пьяного великолучанина за рулем «Фольксвагена»
23.07.2022, 16:580 Члены облсовпрофа в составе команды «Dragon boat» победили в регате на Великой 23.07.2022, 16:331 Памятный знак «Защитникам Отечества» открыли в деревне Солоново Псковского района 23.07.2022, 16:130 На развитие службы 112 в российских регионах выделят 700 миллионов рублей 23.07.2022, 15:490 Соединение Луны со звездным скоплением Плеяды сфотографировал псковский астроном
23.07.2022, 15:311 Сотни псковичей пришли увидеть реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны 23.07.2022, 15:150 Торговые павильоны фермерской ярмарки обеспечат электричеством в Пскове 23.07.2022, 14:450 Грозы и до +26 градусов прогнозируют псковские синоптики 24 июля 23.07.2022, 14:310 «Дэу» и «Лада» попали в ДТП на дамбе в Пскове
23.07.2022, 14:142 Это грамотно – и точка 23.07.2022, 13:540 Александр Козловский второй раз побывал с гуманитарной миссией на Донбассе 23.07.2022, 13:350 Фестиваль «Битва талантов» прошел в Зеленом театре Пскова 23.07.2022, 13:200 Работников торговли с профессиональным праздником поздравил председатель Псковского областного Собрания
23.07.2022, 12:490 Михаил Ведерников вручил 26 российских паспортов переселенцам из ЛДНР 23.07.2022, 12:330 Более 300 спортсменов собрал фестиваль «Кубок Освобождения» в Пскове 23.07.2022, 12:211 В Пскове торжественно открыли памятник, посвященный подвигу воинов-саперов и бойцов НКВД 23.07.2022, 11:490 В России стоимость авиабилетов может возрасти на 200-300 рублей
23.07.2022, 11:241 Легковой автомобиль въехал в «ГАЗель» в Пскове 23.07.2022, 11:110 Мы продолжаем историю Пскова – Александр Котов 23.07.2022, 10:420 В Пскове перекрыли центральные улицы для проведения праздничных мероприятий 23.07.2022, 10:210 Более 90 тысяч человек вступили в группу Псковской Ленты Новостей в соцсети «ВКонтакте»
23.07.2022, 10:000 На одном дыхании: в Пскове прошел концерт уникального хорового коллектива 23.07.2022, 09:450 Борис Елкин: С каждым годом Псков меняется к лучшему, но сохраняет самобытность 23.07.2022, 09:150 Грозы и порывы ветра до 20 м/с ожидаются в Псковской области 23 июля 23.07.2022, 09:120 Псков отмечает День города. Программа праздника
23.07.2022, 09:000 Новый выпуск проекта «Истфакт»: Освобождение Пскова в 1944 году 23.07.2022, 08:450 О гибели еще двоих военнослужащих на Украине сообщил псковский губернатор 22.07.2022, 23:360 Фотофестиваль «Цвет белой стены» проходит в Пскове 22.07.2022, 23:243 Михаил Ведерников обсудил с Еленой Полонской расселение аварийного дома в Плюссе
22.07.2022, 22:160 Мотоциклист пострадал в ДТП в Порховском районе 22.07.2022, 22:140 Россия подписала продуктовую сделку с ООН и Турцией 22.07.2022, 22:090 Мопед сбил женщину в Великих Луках, водитель скрылся 22.07.2022, 22:000 Великолучан предупредили о возможных подъемах заболеваемости коронавирусом
22.07.2022, 21:400 Традиционная акция «Автопоезд памяти» состоялась в Пскове 22.07.2022, 21:230 Минюст признал иноагентами Илью Яшина* и Максима Каца* 22.07.2022, 21:140 Псковича осудили в Эстонии за попытку отправить технику российской армии 22.07.2022, 21:040 Развитие доступной среды обсудили в Пскове
22.07.2022, 20:510 Мультимедийное шоу и фейерверк ожидают великолучан в День города 22.07.2022, 20:360 Волонтеры информируют псковичей о возможности дистанционного голосования на выборах 22.07.2022, 20:250 Гости из Белоруссии поблагодарили Псковский музей-заповедник за почитание национальных традиций 22.07.2022, 20:060 За особые заслуги наградили псковичей накануне Дня города
22.07.2022, 19:550 Николай Козловский поблагодарил общественных советников за их опыт и талант 22.07.2022, 19:430 Более 250 полицейских обеспечат безопасность во время празднования дня города Пскова 22.07.2022, 19:310 Банк России продлит ограничения на выдачу наличной иностранной валюты 22.07.2022, 19:240 Регулярные богослужения возобновят в соборе Снетогорского монастыря в Пскове
22.07.2022, 19:190 В Великих Луках приступили к реконструкции котельной №15 22.07.2022, 19:144 Елена Бибикова: Ситуация на рынке труда Псковской области стабильная 22.07.2022, 19:080 Псковские библиотеки получили в дар 400 экземпляров книги о Петре I и Северной войне 22.07.2022, 18:560 «Дабришутинг»: Незаконные знания, национальная наглость и соловьиные песни. ВИДЕО
22.07.2022, 18:530 Лесовосстановительные работы на площади 35 га пройдут в Печорском районе 22.07.2022, 18:381 Полиция проводит проверку по факту убийства кошки в Пскове 22.07.2022, 18:371 Все колонии Псковской области посетит нотариус 22.07.2022, 18:220 Псковичи назвали главные наставления для успешной карьеры - опрос
22.07.2022, 18:070 Вывоз мусора с площадок празднования Дня города обеспечит региональный оператор 22.07.2022, 17:572 «Довмонт Псковский» объединит реконструкторов из разных городов России 22.07.2022, 17:551 Псковская область попросит у РЖД запустить дополнительные рейсы «Ласточки» 22.07.2022, 17:480 Системы молниезащиты установят на бежаницких школах по решению суда
22.07.2022, 17:300 Фольклорный фестиваль «Знак Русского» пройдет в Усвятском районе 22.07.2022, 17:280 Женщина погибла в ДТП на грунтовой дороге в Палкинском районе 22.07.2022, 17:180 ВТБ с понедельника снизит ставку по ипотеке до 9,9% 22.07.2022, 17:130 От церковных до эстрадных: хоры из разных регионов России приедут на фестиваль в Псков
22.07.2022, 17:110 ДТП с участием внедорожника произошло на улице Алмазной в Пскове 22.07.2022, 17:020 Часть тиража книги «300 лет победы: Петр I и Северная война» передали Псковской области 22.07.2022, 17:000 Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на Октябрьской площади в Пскове 22.07.2022, 16:583 Военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова» начался на стадионе «Электрон»
22.07.2022, 16:530 Названа сумма просроченного долга по зарплате в Псковской области 22.07.2022, 16:510 В Госдуме предлагают давать выходной в день рождения 22.07.2022, 16:460 Автомобиль съехал в болото в Пустошкинском районе 22.07.2022, 16:330 Накануне Дня города псковичи возложили цветы к стеле на площади Победы
22.07.2022, 16:300 Сбербанк улучшит условия по своим ипотечным программам 22.07.2022, 16:283 В Пскове планируют консервацию Гремячей башни 22.07.2022, 16:250 Уголовное дело о 235 эпизодах наркопреступлений рассмотрел псковский суд 22.07.2022, 16:190 Альфа-Банк снизил ставки по всем потребительским кредитам
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru