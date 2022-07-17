Спорт

Члены облсовпрофа в составе команды «Dragon boat» победили в регате на Великой

Спортивные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Псковская ладья» состоялись в акватории реки Великой 23 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

В соревнованиях приняли участие представители Молодежного Совета Псковского облсовпрофа и заняли первое место в составе Псковской команды «Dragon boat».

Участники были награждены медалями и грамотами.

«Участие в регате оставило огромное количество позитивных эмоций и адреналина! Спасибо большое за шанс принять участие в данном событии», – прокомментировала свое участие Кристина Черная.

«Я не первый раз принимаю участие в данной регате и хотелось бы, чтобы таких событий, связанных со спортом, было больше», – подчеркнул член Молодежного Совета Юрий Валетов.

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