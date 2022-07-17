Спорт

Всероссийский фестиваль сапсерфинга стартовал в Пскове. ФОТО, ВИДЕО

Первый всероссийский ежегодный фестиваль сапсерфинга PskovSupFest проходит в Пскове сегодня, 24 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В этом году мы проводим первый фестиваль сапсерфинга, но мы уже приняли решение, что не последний: он станет ежегодным. День города - это знаковое событие, поэтому и фестиваль мы приурочим к этому дню. Я думаю, в следующем году у нас будет намного больше участников, территорий, драйва и веселья», - выступил на открытии мероприятия глава городской администрации Борис Елкин.

Сити-менеджер поблагодарил организаторов фестиваля и пожелал победы его участникам.

Также на открытии выступил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов. «В добрый путь! Надеюсь, что наше мероприятие будет развиваться, будет становиться ярче и красивее», - отметил он.

В спортивной программе – заплыв на короткую дистанцию и впервые в России эстафета, а также массовый заплыв в формате карнавала для всех желающих.

Площадкой фестиваля стала акватория реки Великой от Мирожского монастыря до Варлаамовской башни. Старты проходят с городского пляжа. Здесь же организованы точки питания и концерты.

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Напомним, 23 июля Псков отметил 1119 лет со дня первого упоминания в летописи и 78-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.