Всероссийский фестиваль сапсерфинга стартовал в Пскове. ФОТО, ВИДЕО

Первый всероссийский ежегодный фестиваль сапсерфинга PskovSupFest проходит в Пскове сегодня, 24 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Сити-менеджер поблагодарил организаторов фестиваля и пожелал победы его участникам.
Также на открытии выступил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов. «В добрый путь! Надеюсь, что наше мероприятие будет развиваться, будет становиться ярче и красивее», - отметил он.
В спортивной программе – заплыв на короткую дистанцию и впервые в России эстафета, а также массовый заплыв в формате карнавала для всех желающих.
Площадкой фестиваля стала акватория реки Великой от Мирожского монастыря до Варлаамовской башни. Старты проходят с городского пляжа. Здесь же организованы точки питания и концерты.
Напомним, 23 июля Псков отметил 1119 лет со дня первого упоминания в летописи и 78-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.