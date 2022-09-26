Спорт

«Это был взрыв эмоций»: псковские пенсионеры поучаствовали в спартакиаде в Тольятти

Сборная команда спортсменов Псковской области с 26 по 29 сентября приняла участие в VII спартакиаде пенсионеров России в городе Тольятти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».

Фото здесь и далее: Псковское реготделение «Союза пенсионеров России»

«Накануне Дня пожилого человека это было грандиозное, масштабное мероприятие, великолепный праздник спорта, в котором приняли участие 73 команды из разных уголков нашей России! Это был взрыв эмоций, заряд впечатлений, возможность долгожданной встречи с другими регионами с друзьями и единомышленниками!» - поделились впечатлениями в отделении.

В состав команды вошли пенсионеры из города Пскова, Великих Лук, Себежского и Палкинского районов.

Напомним, День пожилого человека в России отмечают 1 октября.