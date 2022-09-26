Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
чем занять непоседу?
Показания счетчиков на даче
Господин Рейтингомер
Кибербуллинг и дети
изменения в комитете по ЖКХ
Электронная транспортная накладная
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Формула счастливой семьи
магнит на электросчетчике
Защита от мошенников
Топ клиник Пскова
женскицй акцент я русская
 
 
 
ещё Спорт 26.09.2022 15:340 Соревнования по мини-футболу среди школ проходят в Пскове 30.09.2022 19:420 «Это был взрыв эмоций»: псковские пенсионеры поучаствовали в спартакиаде в Тольятти 30.09.2022 16:100 Чемпионат и первенство региона по кудо состоятся в Пскове 29.09.2022 18:000 Псковского футболиста включили в состав юношеской сборной России 29.09.2022 16:110 Министерство спорта РФ могут ликвидировать 29.09.2022 13:550 Восемь спортивных мероприятий пройдут в Пскове на выходных
 
 
 
Самое популярное 26.09.2022 09:270 Главу призывной комиссии расстреляли в военкомате Иркутской области. ВИДЕО 28.09.2022 12:410 Стало известно, могут ли мобилизовать солдата-срочника 29.09.2022 07:350 Россияне стали срочно продавать квартиры со скидками в 30-40% 23.09.2022 13:520 Очередь из получивших повестку псковичей собралась у военкомата. ФОТО 27.09.2022 12:499 Сергей Дмитриев покинул пост руководителя аппарата правительства Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

«Это был взрыв эмоций»: псковские пенсионеры поучаствовали в спартакиаде в Тольятти

30.09.2022 19:42|ПсковКомментариев: 0

Сборная команда спортсменов Псковской области с 26 по 29 сентября приняла участие в VII спартакиаде пенсионеров России в городе Тольятти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».

Фото здесь и далее: Псковское реготделение «Союза пенсионеров России»

«Накануне Дня пожилого человека это было грандиозное, масштабное мероприятие, великолепный праздник спорта, в котором приняли участие 73 команды из разных уголков нашей России! Это был взрыв эмоций, заряд впечатлений, возможность долгожданной встречи с другими регионами с друзьями и единомышленниками!» - поделились впечатлениями в отделении. 

В состав команды вошли пенсионеры из города Пскова, Великих Лук, Себежского и Палкинского районов. 

Напомним, День пожилого человека в России отмечают 1 октября. 

Теги: #пенсионеры #спорт #спартакиада
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сталкивались ли вы с нарушениями со стороны военкоматов при частичной мобилизации?
В опросе приняло участие 232 человека
30.09.2022, 20:020 Online-лекцию «Тригорское до Пушкина» провели для ульяновской молодёжи 30.09.2022, 19:560 Псковичей приглашают на работу в полицию и обещают льготы 30.09.2022, 19:420 «Это был взрыв эмоций»: псковские пенсионеры поучаствовали в спартакиаде в Тольятти 30.09.2022, 19:270 Псковским водителям напомнили сроки оплаты штрафов
30.09.2022, 19:180 Мужчину осудят в Порховском районе за пьяное ДТП с погибшей пассажиркой 30.09.2022, 19:100 Эксперты заявили о возможности мобилизации врачей 30.09.2022, 18:590 Концерт в честь итогов референдумов прошел в Пскове. ФОТО 30.09.2022, 18:500 Жителей Печор призвали сделать запас воды из-за прорыва коммуникаций
30.09.2022, 18:370 Краеведческий квест проведут для псковской молодежи 30.09.2022, 18:200 Псковский губернатор о выступлении Путина: Президент назвал вещи своими именами 30.09.2022, 18:180 Уделить внимание безопасности труда на работе призвал молодёжь глава СОЦПРОФа 30.09.2022, 18:150 Итоговый заезд «Школа волонтёра культуры» пройдет на форуме «Истоки» в Печорах
30.09.2022, 18:070 Мошенники стали продавать дипломы ИT-специалистов для брони от призыва 30.09.2022, 18:060 Правила поведения в случае возгорания автомобиля напомнили псковичам 30.09.2022, 18:050 Традиции и культуру Опочецкого района презентуют в Пскове 30.09.2022, 18:010 Подготовку энергообъектов к отопительному сезону обсудили в Псковской области
30.09.2022, 17:580 Псковичи могут приобрести в «Магнитах» сметану и творог «Прасковья Молочкова» со скидками 30.09.2022, 17:530 «Как подобает жить и умирать поэтам?» 30.09.2022, 17:440 Пенсионеры смогут бесплатно посетить объекты Псковского музея-заповедника 1 октября 30.09.2022, 17:420 Облюбовавшую Завеличье лису планируют отправить в заповедник
30.09.2022, 17:380 Документальные фильмы о Псковской области будут снимать в 2023 году 30.09.2022, 17:350 Сбербанк начал принимать предварительные заявки на кредитные каникулы для военнослужащих 30.09.2022, 17:330 Поменялось расписание автобуса по маршруту №30 в Пскове 30.09.2022, 17:270 Ревнивая порховичка ответит в суде за ранение возлюбленного в сердце
30.09.2022, 17:230 Горячую линию по вопросам мобилизации организовали в прокуратуре Псковской области 30.09.2022, 17:200 Антимонопольщики проверят обоснованность роста цен на армейскую экипировку 30.09.2022, 17:170 Псковское отделение ЛДПР предлагает ужесточить наказание за спам-звонки 30.09.2022, 17:100 Интерактив: Кофейный вор и трусливый боец
30.09.2022, 17:030 Старинные книги и открытки пытался провезти молдаванин через границу в Себежском районе 30.09.2022, 16:580 Не покупать грибные смеси на рынках посоветовали в МЧС 30.09.2022, 16:450 Влияет ли частичная мобилизация на работу псковских предприятий? 30.09.2022, 16:370 Псковский журналист стала победителем конкурса «Вместе в цифровое будущее»
30.09.2022, 16:250 Антон Минаков предложил предоставлять мобилизованным псковичам рюкзаки и сухой паек 30.09.2022, 16:220 Останки 20 красноармейцев перезахоронили в Палкинском районе 30.09.2022, 16:120 Путин назвал идею третьего пола неприемлемой для России 30.09.2022, 16:100 Чемпионат и первенство региона по кудо состоятся в Пскове
30.09.2022, 15:540 Еще двое военнослужащих 76-й дивизии ВДВ удостоены звезд Героев России посмертно 30.09.2022, 15:440 «Не вляпайтесь»: на участке улицы Конной в Пскове пролили швы 30.09.2022, 15:390 Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров 30.09.2022, 15:320 Не выходить в плавание без сигнальных огней посоветовали владельцам маломерных судов в Псковской области
30.09.2022, 15:290 Каждого третьего жителя многоквартирного дома в Пскове раздражают соседи - опрос 30.09.2022, 15:260 Псковичи предупреждают о трудностях при проезде к Печорам 30.09.2022, 15:170 14 ответов на вопросы псковичей об ошибках в ходе мобилизации 30.09.2022, 15:140 Как правильно использовать Интернет при подготовке домашнего задания, рассказал псковский учитель
30.09.2022, 15:090 «Подстрочник»: Ольга Тимофеева о нацпроекте, культурном календаре и псковских муралах. ВИДЕО 30.09.2022, 15:070 В рубель: Осенняя финансовая хандра или хроническая потребительская депрессия? 30.09.2022, 14:590 Локнянского пенсионера оштрафовали за продажу опасного для жизни алкоголя 30.09.2022, 14:550 Лису заметили в псковском Дендропарке. ВИДЕО
30.09.2022, 14:440 Первые муралы в виде картин художников в Пскове могут появиться через пять дней 30.09.2022, 14:340 Производство молока в Псковской области увеличилось на 2% 30.09.2022, 14:210 Аэропорт Калининграда введет режим открытого неба 30.09.2022, 14:190 Максимальный размер декретных выплат в 2023 году вырастет до 383 тысяч - Минтруд
30.09.2022, 14:170 Минимум три новых мобильных автоклуба появятся в Псковской области 30.09.2022, 14:130 Пскович потерял зрение после драки с собутыльником 30.09.2022, 14:070 Бизнес-сообщество попросило расширить категории граждан для отсрочки от призыва 30.09.2022, 13:560 Стиль, порядок, развлечения
30.09.2022, 13:530 Территории ДНР и ЛНР войдут в состав России в границах 2014 года - Песков 30.09.2022, 13:510 Воспитатель детсада ударила мальчика головой об унитаз 30.09.2022, 13:480 «Хайпожоры»: Мобилизация, «Великая пробка» и дресс-код в правительстве. ВИДЕО 30.09.2022, 13:461 Анна Кузыченко покинула пост главы управления образования администрации Пскова
30.09.2022, 13:340 Новый федеральный детский центр отдыха построят в Псковской области 30.09.2022, 13:201 Старинную вывеску сняли в центре Пскова 30.09.2022, 13:090 Псковичам объяснили, как передать показания теплосчётчиков  30.09.2022, 13:070 Суд зарегистрировал первый в Петербурге иск об отмене мобилизационной повестки
30.09.2022, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Ольгой Тимофеевой 30.09.2022, 13:010 Назальной вакцины от COVID-19 в Псковской области пока нет - облздрав 30.09.2022, 12:590 Почти 60 тысяч россиян въехали в Финляндию с начала частичной мобилизации 30.09.2022, 12:520 Пожароопасный сезон в Псковской области завершится 3 октября
30.09.2022, 12:450 Комиссию для проведения конкурса на замещение должности главы Пскова создадут 4 октября 30.09.2022, 12:310 «Подстрочник»: Ольга Тимофеева о нацпроекте, культурном календаре и псковских муралах 30.09.2022, 12:260 Почти 170 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 30.09.2022, 12:130 В облздраве объяснили продажу ФАПа в новосокольнической деревне
30.09.2022, 12:092 Патриарх Кирилл заразился коронавирусом 30.09.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 30.09.2022, 12:010 Бизнес-ланчи псковских кафе и ресторанов: предложения на 30 сентября 30.09.2022, 11:532 Названы наиболее дефицитные специалисты в псковском здравоохранении
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru