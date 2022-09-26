Спорт

Великолучане привезли почти 20 медалей с «Кубка Спарты» по ММА

19 медалей привезли великолучане с «Кубка Спарты» – открытого турнира по СБЕ (ММА), который прошел с 1 по 2 октября в городе Смоленске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: Олег Лаптев

В соревнованиях приняли участие 233 спортсмена из разных регионов России, всего - 14 команд. От города Великие Луки мероприятие посетили 35 человек. Все бойцы являются воспитанниками СШОР «Экспресс», спортсменами КСЕ «Отечество - Псковская область» и Псковской областной федерации СБЕ (ММА).

В номинации «борьба» великолучане добились следующих результатов:

первое место - Никита Масолов, Тимофей Голубев, Регина Рюй,

третье место - Артём Ершов, Платон Лопухов, Алексей Лавров.

В номинации «бокс»:

второе место - Николай Николаев.

В номинации «ММА»:

первое место – Варвара Васильева, Максим Ширинов, Дмитрий Рогов;

второе место – Никита Сысоев, Илья Степанов, Владимир Невесенко, Артём Стрелков;

третье место – Кирилл Щелкунов, Вадим Никифоров, Кирилл Атанов, Андрей Сорокин, Мухаммад Кулолов.

Командный итог: 6 первых мест, 5 вторых мест, 8 третьих мест.