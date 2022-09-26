Великолучане привезли почти 20 медалей с «Кубка Спарты» по ММА

19 медалей привезли великолучане с «Кубка Спарты» – открытого турнира по СБЕ (ММА), который прошел с 1 по 2 октября в городе Смоленске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.
Фото здесь и далее: Олег Лаптев
В соревнованиях приняли участие 233 спортсмена из разных регионов России, всего - 14 команд. От города Великие Луки мероприятие посетили 35 человек. Все бойцы являются воспитанниками СШОР «Экспресс», спортсменами КСЕ «Отечество - Псковская область» и Псковской областной федерации СБЕ (ММА).
В номинации «борьба» великолучане добились следующих результатов:
В номинации «бокс»:
В номинации «ММА»:
Командный итог: 6 первых мест, 5 вторых мест, 8 третьих мест.