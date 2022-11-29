Спорт

ЧМ в Катаре: самый эмоциональный матч

22-й чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября в Катаре. Впервые за историю соревнований чемпионат проходит в «арабском мире», зимой и без участия сборной России. Уроженец Великих Лук, спортивный журналист Константин Белюков и его супруга Марина Петрова все-таки решили поехать на чемпионат мира в Катар и теперь делятся своими впечатлениями в блоге «ЧМ во время зимы» на сайте Sports.ru.

Матчи третьего тура – интересное время не только для Тимура Журавеля, но и для тех, кто планирует за день посещать всего две игры. Так получилось, что наша тройка в этот день разделилась.

Саша поехал на матч Нидерланды – Катар, а мы с Мариной отправились на Эквадор – Сенегал.

Главный итог первого матча – внезапные сувенирные стаканы, которые давали вместе с напитком.

Нигде ни на одном матче такие стаканы не продавались. Больше об этой прекрасной игре сказать нечего.

У нас все прошло очень спокойно, единственная проблема – у Марины вновь не отображался билет в приложении. Она сходила до тикет-офиса, где ей помогли, а на обратном пути неожиданно познакомилась с сенегальцем и парой из Эквадора. Помогли футболка Сенегала и испанский язык, которым Марина владеет. В общем, общение закончилось совместным фото.

Сразу после финального свистка мы рванули в сторону парковку, откуда можно вызвать такси. Спустя 20 минут мы были на месте, вызвали убер и стояли в очень плотной толпе таких же как мы. Конечно, толпа была огорожена железными заборами. Без них в Катаре никуда.

К сожалению, система выезда такси с парковки стадиона настроена кошмарно: сотрудники в мегафон объявляют номера приехавшей машины, а вызывавший машину человек должен протиснуться сквозь толпу и залезть в автомобиль. В итоге сразу четыре таксиста сначала как будто бы ехали к нам, но в конце концов сбрасывали вызов. Более того, никто из них не брал трубку на наши звонки. При этом в приложении все машины как будто уже стояли на парковке и ждали нас.

Нам повезло – пятый таксист наконец-то взял трубку и неплохо говорил по-английски. Он сразу объяснил, что он вообще не на парковке, а только едет к ней. Мы пошли в сторону дороги, вышли на нее и пошли посередине в поисках нужного автомобиля. Поиски оказались безуспешны. Поэтому мы предложили таксисту самому нас найти. Он спросил – в чем одета Марина. Она ответила – в зеленой футболке сборной Сенегала. Секундная пауза… и громкий смех на другом конце провода. Таксист про что-то пошутил, сам посмеялся, а через мгновение мы наконец увидели друг друга. До парковки он не доехал около 600 метров, хотя, повторюсь, приложение уже определяло его на ней.

Сев в машину, мы разговорились с таксистом. Оказалось, что он из Египта, именно поэтому его так позабавил ответ про форму Сенегала, ведь именно Сенегал дважды обыграл в важных матчах Египет за последние полгода. Сначала на Кубке Африки, а потом и в отборе на этот чемпионат мира.

За полчаса мы добрались до парковки стадиона «Аль-Тумама», а в 21:40 уже подходили к воротам. У Марины был билет на эту игру, поэтому она моментально прошла все контроли и отправилась на трибуны.

У меня билета не было, поэтому пришлось импровизировать. Я поизучал систему прохода других людей и понял, что мне будет некомфортно что-то придумывать и врать сотрудникам, пытаться попасть внутрь обманом. Поэтому я начал судорожно обновлять билетный портал. Там периодически появлялись билеты на эту игру, но сразу же пропадали, купить их было нереально.

У меня оставался один вариант – перекупщики. Но сразу же очень отпугнули цены: кто-то просил по 300 долларов за билет, кто-то минимум по 250. В общем, это явно выше номинала и точно не стоило того. В какой-то момент я увидел чуть качающегося иранца, который долго о чем-то говорил с эквадорцем. Оказалось, что эквадорец хочет купить у него билет с рук, но почему-то не может на это решиться. Я подошел – спросил цену. Оказалось, 150 долларов, причем это билет второй категории, то есть цена по номиналу, как на сайте. Я сразу же сказал, что готов взять, но изрядно пьяный иранец сказал, что эквадорец подошел к нему раньше. Тем не менее, латиноамериканец не мог найти деньги, что раздражало иранца. В этот момент он спросил, откуда я. Я сказал, что из России. После моей фразы он закричал «РУССИЯ, РУССИЯ, МАЙ ФРЕНД». И продал билет мне с условием, что я точно буду болеть за Иран. На билете, кстати, было написано, что он прикреплен к иранской федерации футбола. Так что возможно он достался перекупщику бесплатно. Но мы об этом никогда уже не узнаем.

В 21:53 я был у стадиона, а в 21:59 забежал на трибуны. Более того, я зашел ровно на цифре 1 при обратном отсчете. В общем, как известно, жизнь – лучший драматург.

Так получилось, что мы с Мариной сидели на разных сторонах: она была на фанатке американцев, а я заряжал «Иран» вокруг иранцев. По ходу игры мы развлекались поиском друг друга по фотографиям. Кстати, удачно.

По эмоциям это точно был один из лучших матчей турнира. После финального свистка на иранцев было очень тяжело смотреть. Если бы уныние было страной, то в этот вечер это был бы Иран.

Казалось, ничто не могло сделать этот вечер для иранцев еще хуже. Но все-таки это случилось. После матча начались столкновения болельщиков Ирана, не поддерживающих текущую власть страны, с болельщиками, которые приехали на чемпионат мира на средства правительства.

Я вышел со своей трибуны и шел навстречу Марине, в этот момент вокруг одного из иранцев образовалась толпа полицейских, которые жестко заломали его и быстро повели в какое-то помещение. Иранец в это время кричал «Woman, Life, Freedom».

За секунду в моей голове промелькнула мысль, что это обязательно нужно снять. Такая же мысль была у парня с экшн-камерой рядом со мной. Он начал снимать, но полицейские очень жестко выбили камеру из рук. Кажется, она разбилась вдребезги. У меня включился инстинкт самосохранения, и я решил, что лучше останусь без этого кадра.

Уже после нашего выхода со стадиона столкновения продолжились. Полиция жестко их гасила. Все это выглядело жутковато. Очевидно, праздник футбол оказался испорчен.

Надеемся, что никто не пострадал в этом конфликте. Для иранских болельщиков этот чемпионат стал турниром надежды. Надежды на то, что у них в стране все образуется, а права женщин будут только укрепляться.

Константин Белюков