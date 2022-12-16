Спорт

Великолучанин о полуфинале ЧМ по футболу в Катаре: Его проиграли болельщики Марокко

22-й чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября в Катаре. Впервые за историю соревнований чемпионат проходит в «арабском мире», зимой и без участия сборной России. Уроженец Великих Лук, спортивный журналист Константин Белюков и его супруга Марина Петрова все-таки решили поехать на чемпионат мира в Катар и теперь делятся своими впечатлениями в блоге «ЧМ во время зимы» на сайте Sports.ru.

Вернемся почти на месяц в прошлое: 23 ноября, мы всего четвертый день в Катаре, еще раздражаемся на местных волонтеров, еще не до конца осознаем, как жарко может быть на ранних матчах и как холодно – на вечерних.

Где-то в 3:30 ночи мы закончили с текстом в блог про наш предыдущий день, а в 8:30 уже встали, чтобы поехать на наш следующий матч. Дело в том, что игра на самом дальнем стадионе «Аль Байт», на котором мы еще не были.

Мы зашли внутрь арены и поняли, что наши места на невероятном солнце.

Пошли покупать головной убор для Кости, в борьбе забрали последнюю кепку в фан-шопе (оказалось, с флагом Коста-Рики на боку). Вернулись на наши места, все еще не смогли сидеть на солнце, пересели на места под крышу, никто на них так и не пришел – выдохнули, что можем тут остаться. В середине второго тайма прямо в спину задул кондиционер, пошли на свои места, где было солнце, в этот момент они уже оказались в тени. Сели, досмотрели матч, сфотографировали Марину с красивой помадой. Про игру сказать нечего: 0 моментов, 0 ударов.

Ах да, забыли отметить – играли хорваты и марокканцы.

В общем, как вы понимаете – с того матча не запомнилось вообще ничего из того, что было на поле. Казалось, обе команды реально могут не выйти из группы, отлетев от симпатичных канадцев и тогда еще не провалившихся бельгийцев. Но футбол решил иначе – хорваты и марокканцы дошли до полуфинала, а 17 декабря встретились вновь в матче за бронзу.

После результатов полуфиналов было радостно, что матч за бронзу не станет ненужной формальностью: было очевидно, что обеим командам этот матч важен, а бронза станет успехом. Мы уже были на матче за третье место на прошлом ЧМ: англичане и бельгийцы откатали унылый матч, в котором решали – кому эти медали после проигранных полуфиналов нужны больше.

По первым 10 минутам сразу стало понятно, что рубка будет отличная – команды забили по голу. Игра смотрелась, по трибунам пошла первая волна.

В середине тайма было ощущение, что кто успеет забить до перерыва, тот и победит. Забили хорваты под невероятно громкие заряды своих болельщиков.

Постфактум легко об этом говорить, но по ходу матча марокканцам очень не хватило поддержки. Да, 90 процентов болельщиков болели за африканцев, но делали это очень пассивно. Скорее всего, к концу турнира реальных марокканцев осталось очень мало. Это было очень заметно во время гимна Марокко: в красно-зеленой атрибутике был весь стадион, но никто вокруг нас не пел.

Почти весь второй тайм стадион «Халифа» слушал хорватов, которых на арене было не больше тысячи. Все, на что хватило болельщиков Марокко – освистать судью из Катара, который отработал матч действительно слабо, но на результат все-таки никак не повлиял.

После финального свистка на нас накатила неимоверная грусть – наш ЧМ на этом закончился.

30 дней, 24 матча, невероятное количество эмоций.

Финал мы будем смотреть в фан-зоне, обязательно расскажем об этом в нашем телеграм-канале и напишем текст в блог. Но все-таки наш ЧМ во время зимы завершился.

Мы посмотрели награждение, купили в фан-шопе реплику официального мяча и пошли в сторону метро.

На нашу последнюю послематчевую очередь-змейку.

Константин Белюков