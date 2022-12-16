Спорт

Футбол в финале спас Катар от негатива: ужасная давка, кошмарные зоны для просмотра, мерзкая полиция

22-й чемпионат мира по футболу, стартовавший 20 ноября в Катаре, впервые за историю соревнований чемпионат прошёл в «арабском мире», зимой и без участия сборной России. Уроженец Великих Лук, спортивный журналист Константин Белюков и его супруга Марина Петрова все-таки решили поехать на чемпионат мира в Катар и теперь делятся своими впечатлениями в блоге «ЧМ во время зимы» на сайте Sports.ru.

Наш последний день на ЧМ начался с раннего пуш-уведомления от ФИФА: фан-зона откроется в 16:00.

Мы, конечно, удивились такому решению организаторов, но оно очень в духе всего турнира: нелогичное, странное и создающее очевидные проблемы для болельщиков. Тем не менее, не стали менять свои планы и вышли из дома за 4 часа до матча.

Для описания нашего дальнейшего пути на фан-зону достаточно двух букв – ад. Если хотите почитать поподробнее, то кликайте на наш текст об ужасной давке в метро. Благодарим редакторов Sports.ru за то, что помогли нам оформить этот текст, когда мы находились прямо в эпицентре этой самой давки.

Текст выше закончился фразой о том, что мы собирались пойти на набережную, где установлены 7 экранов. Об этом нам рассказал пуш от приложения ФИФА, верить которому, конечно, было опасно, но мы попробовали.

Мы расположились у первого же экрана: смогли даже найти место за столом – чуть сбоку от большого монитора, но зато можно было смотреть игру сидя.

Перекусили и спокойно ждали начало игры. И тут – за 30 минут до начала встречи огромная толпа людей вокруг начала вставать со своих мест. Оказалось, что на этом экране не планируется показ матча. «Но вы можете остаться, тут будут крутить лучшие празднования прошлых турниров», – резюмировал волонтер. Спасибо, но как-то хотелось посмотреть на новые.

Мы в толпе пошли вдоль набережной до следующего экрана. По пути подошли к стойке информации, чтобы уточнить – будут ли все-таки где-то показывать футбол. Волонтер ответил, что игру покажут, но без звука. Это как раз не проблема – начали пробираться поближе к экрану.

А вот это уже оказалось проблемой. Все достойные места в этот момент были заняты, огромное количество людей сидело на земле. Мы встали рядом, но тут же начали получать в спину крики от людей с пожеланием, чтобы мы тоже опустились. На земле сидеть не хотелось, поэтому мы просто отошли дальше и смотрели матч с троутара. Видно было две трети экрана, но выбирать особо не приходилось – народу было невероятно много, устроиться лучше было невозможно. Вопрос всего один – почему не поднять экраны на три метра выше?

Тогда всем отлично было бы видно, а полиции не приходилось бы ходить и кричать на людей, чтобы они сели на землю.

Кстати, о полиции. В начале второго тайма и первого овертайма футбол начинали показывать с седьмой и пятой минут соответственно.

Таким образом полицейские, регулировавшие показ, дрессировали людей, которые отказывались садиться на землю. Дико, да? Хорошо, что в эти минуты не было голов. Иначе могли и столкновения с полицией начаться.

На 75-й минуте мы чуть не повторили ошибку Константина Генича и его супруги: начали двигаться в сторону метро. Но с одной лишь разницей – экраны и дальше были по набережной, поэтому мы просто начали передвигаться от одного к другому, чтобы к финальному свистку быть уже у метро. Но почти сразу мы отказались от этой затеи, потому что нашли место, с которого было получше видно футбол. Именно там мы и посмотрели дальнейшие чудеса, не пропустив ничего серьезного.

После третьего гола французов неожиданно появились болельщики Франции и Килиана Мбаппе. Казалось, все дико топят за Месси и Аргентину. Правда, после решающего пенальти все «французы» пропали, а радостные индусы начали очень ярко и очень искренне отмечать победу Месси. Все-таки последняя рабочая смена за месяц (шутка).

В целом, было ощущение, что Катар как будто бы не заслужил такой крутой финал. Потому что он сгладил многие проблемы в организации. Теперь все запомнят ЧМ-2022 из-за невероятного финала, а не из-за ужасной логистики, слабых волонтеров, фейковых бразильцев, безбилетников и провальной работы с болельщиками.

Пусть будет так.

Для нас произошедшее в финале тоже спасло весь день: уже и не очень хочется злится на организаторов, заставивших тысячи людей в метро рискнуть здоровьем, на фан-зону, которая снова нас подвела, и на экраны, с которых невозможно было смотреть футбол.

Было и было. Ждем в Катаре памятник Месси и Мбаппе. Они вас спасли, ребята.

Константин Белюков и Марина Петрова