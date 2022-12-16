Спорт

«Нам было реально страшно»: адская давка по пути на финал ЧМ

22-й чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября в Катаре. Впервые за историю соревнований чемпионат проходит в «арабском мире», зимой и без участия сборной России. Уроженец Великих Лук, спортивный журналист Константин Белюков и его супруга Марина Петрова все-таки решили поехать на чемпионат мира в Катар и теперь делятся своими впечатлениями в блоге «ЧМ во время зимы» на сайте Sports.ru.

От редакции Sports.ru: срочная заметка от блога «ЧМ во время зимы» – у ребят нет билетов на финал, но они все еще в Катаре. Они собирались в фан-зону, а вот добраться туда оказалось не так просто.

В субботу мы сходили на свой последний матч ЧМ-2022, билетов на финал у нас нет, но мы изначально решили посмотреть Аргентину – Францию в главной фан-зоне чемпионата мира.

Уже утром организаторы, кхм, порадовали: из официального приложения пришел пуш о том, что фан-зону откроют в 16:00 – то есть за два часа до начала матча. Мы планировали приехать туда минимум за три часа, чтобы спокойно зайти, план менять не стали, но настроились на то, что придется постоять в очереди у ворот.

Правда, гораздо хуже оказалось другое: в метро по пути жуткая давка.

Все дело в том, что стадион «Лусаил», где сыграют финал, находится на той же ветке метро, что и фан-зона – поэтому, чтобы туда добраться, люди вынуждены пользоваться одной и той же пересадочной станцией.

Стадион – самый большой, под 90 тысяч, в фан-зону тоже помещаются десятки тысяч – логично, что в предыдущие дни чемпионата мира не было такой большой одновременной концентрации людей вокруг этих точек, но то, что в день финала всем понадобится именно этот узел – кажется, было очевидно заранее. Почему-то организаторы никак этого не учли, отсюда такой ужас.

Кто-то в этой толпе кричит, кто-то плачет – словами сложно передать, как страшно было находиться рядом.

При этом местные сотрудники метро все равно пытались докричаться до толпы и убедить, что лифты на станции – только для женщин, детей и семей, а всем мужчинам нужно идти к эскалаторам.

Естественно, никто не слушал, потому что все пытались выбраться из давки любым доступным способом.

Мы потолкались на пересадочной станции минут 20, в итоге решили все-таки не рисковать и не лезть в самые опасные места – в толпу, откуда потом непонятно как выбраться.

Решили отъехать на три станции назад, чтобы там зайти в свободный вагон и быть уже внутри, когда поезд подъедет к той платформе, где страшная давка, огромное количество людей.

В какой-то момент полностью лег мобильный интернет, но в целом наш обходной план удался – мы доехали до нужной станции. В том месте, где жуткая давка, именно при входе в вагон все было более-менее под контролем: сотрудники метро, которые отвечают за вход у дверей поезда, отработали хорошо: люди не толкали друг друга, заходили плотно, но все прошло относительно спокойно.

Правда, когда мы доехали до станции, где фан-зона, нас встретили с объявлением в рупор о том, что FIFA FanFest, то есть фан-зона, уже закрыта, потому что переполнена – хотя в тот момент должно было оставаться пять минут до ее открытия, по крайней мере так было написано в том самом пуше, с которого мы начинали.

Когда подошли к фан-зоне, тоже увидели давку и многие тысячи в очереди – решили даже не пытаться в нее лезть, страшновато.

Пойдем смотреть финал на набережную, там много экранов.

Константин Белюков и Марина Петрова