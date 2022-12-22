Спорт

Турнир по мини-футболу памяти Героя России Алексея Ширяева завершился в Пскове

Победителей турнира по мини-футболу памяти Героя России, сотрудника ОСН «Зубр» Алексея Ширяева, погибшего при исполнении служебных обязанностей, определили в УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Завершающие игры чемпионата прошли в спортивно-оздоровительном комплексе «Писковичи» в Псковском районе.

Из 9 команд учреждений уголовно-исполнительной системы, принимающих участие в соревнованиях и условно разделённых на южную и северную лиги, борьбу за лидерство продолжили команды ИК-6 (Сосновый Бор), СИЗО-1 (Псков), отдела по конвоированию (Псков) и аппарата управления.

По результатам полуфинальных матчей команда отдела по конвоированию встретилась с командной СИЗО-1, одержав победу со счётом 11:4, а команда аппарата управления обыграла со счетом 3:1 сборную ИК-6.

Во встрече за третье место сразились представители псковского следственного изолятора №1 и исправительной колонии №6. По итогам состязания победу со счётом 3:0 одержали футболисты СИЗО-1, став бронзовыми призёрами турнира. У команды аппарата управления – «серебро». «Золото» получил отдел по конвоированию.

По результатам состязания лучшим игроком турнира сезона 2022 признан представитель команды ИК-6 Константин Герасименко.

Награды победителям – кубки, медали и грамоты – вручил заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Игорь Кучмук. Он поблагодарил всех спортсменов за участие, пожелал успехов, удачи, а также новых профессиональных и спортивных побед.