Спорт

Великолукские футболисты примут участие в турнире СЗФО по мини-футболу

Ученики спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» (Великие Луки) примут участие в первом турнире СЗФО в 2023 году за первенство по мини-футболу в Старой Руссе. Об этом сообщается в группе МАУ «ФОК» Старая Русса в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: МАУ «ФОК» Старая Русса

С 16 по 20 января в МАУ «ФОК» пройдет первенство по мини-футболу среди мальчиков не старше 2011 года рождения.

На площадке ФОКа сыграют 12 команд из семи регионов Северо-Запада. На предварительном этапе участники будут разбиты на три группы. В четвертьфинал выйдут по два лидера каждого квартета, а также две лучшие команды среди занявших в группах третьи места. Оставшиеся коллективы разыграют 9-12 места. Матчи пройдут в формате двух таймов по 15 минут чистого времени.

Состав участников: