Спорт

В Великих Луках открылась выставка «ЧМ во время зимы»

Выставка «ЧМ во время зимы» открылась в Музее спорта Псковского края Великолукской государственной академии физической культуры 21 февраля. Об этом сообщается в группе музея в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Музей спорта Псковского края / «ВКонтакте»

Выставка посвящена Чемпионату мира по футболу FIFA 2022 в Катаре и является продолжением выставки «Играй с открытым сердцем!», посвященной Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России. Обновлённая выставка рассказывает об истории и интересных фактах чемпионатов мира по футболу, участии сборной СССР/России в чемпионатах мира, уроженце Великих Лук, участнике ЧМ 2002 года Дмитрии Аленичеве, особенностях ЧМ по футболу FIFA 2022 в Катаре.

На выставке представлены:

талисман турнира Лаиб;

билет с матча США - Иран;

Hayya card - аналог фан-айди для болельщиков. С помощью этой карты осуществлялся въезд в Катар, а также бесплатный проезд на общественном транспорте;

почтовый набор, посвященный стадиону Аль-Байт, который был стилизован под бедуинский шатер;

почтовые марки, выпущенные катарской почтой к ЧМ. На марках представлены все стадионы турнира, все сборные, а также официальный мяч;

денежная купюра номиналом 22 дирхама, выпущенная катарским Центробанком специально к ЧМ;

карта VISA, официального партнера FIFA, для совершения покупок в Катаре на протяжении двух месяцев: во время турнира и после него;

значки из официального фан-шопа в фан-зоне;

официальный гайд для болельщиков с информацией о достопримечательностях Катара;

матчевые стаканы с символико️й матчей ЧМ.

В создании выставки приняли участие: Марина Петрова и Константин Белюков, спортивные путешественники, журналисты и блогеры, посетившие ЧМ по футболу FIFA 2022 в Катаре. Они обратились с видеоприветствием к участником церемонии открытия.

Первую экскурсию для гостей провёл директор музея Дмитрий Белюков.

«Выставка "ЧМ во время зимы" предоставляет уникальную возможность продолжить знакомство с увлекательной историей Чемпионатов мира по футболу», – добавили в музее.