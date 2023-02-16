В Великих Луках открылась выставка «ЧМ во время зимы»

Выставка «ЧМ во время зимы» открылась в Музее спорта Псковского края Великолукской государственной академии физической культуры 21 февраля. Об этом сообщается в группе музея в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Музей спорта Псковского края / «ВКонтакте»
Выставка посвящена Чемпионату мира по футболу FIFA 2022 в Катаре и является продолжением выставки «Играй с открытым сердцем!», посвященной Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России. Обновлённая выставка рассказывает об истории и интересных фактах чемпионатов мира по футболу, участии сборной СССР/России в чемпионатах мира, уроженце Великих Лук, участнике ЧМ 2002 года Дмитрии Аленичеве, особенностях ЧМ по футболу FIFA 2022 в Катаре.
На выставке представлены:
В создании выставки приняли участие: Марина Петрова и Константин Белюков, спортивные путешественники, журналисты и блогеры, посетившие ЧМ по футболу FIFA 2022 в Катаре. Они обратились с видеоприветствием к участником церемонии открытия.
Первую экскурсию для гостей провёл директор музея Дмитрий Белюков.
«Выставка "ЧМ во время зимы" предоставляет уникальную возможность продолжить знакомство с увлекательной историей Чемпионатов мира по футболу», – добавили в музее.