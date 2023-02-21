Спорт

Книги для обучения шахматам получат 35 школ в Псковской области

Книги для обучения шахматам получат 35 школ в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации шахмат.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

«35 лучших общеобразовательных школ, где активно развиваются шахматы не только в рамках "Шахматного всеобуча", но и организуются для детей секции и кружки по шахматам, получат комплекты книг по шахматам от Федерация шахмат Псковской области при поддержке Федерации шахмат России и фонда Тимченко», - сообщили в федерации.

Шахматная литература поступит для школьных библиотек, при этом приоритет будет отдан общеобразовательным организациям, расположенным в районах области, а также сельским школам.

Первые комплекты книг для школьных библиотек уже вручили лучшим учителям – лауреатам конкурса фонда Тимченко.

«Сегодня их получили те учителя, кто в районах нашей области преподает шахматы в школах-интернатах, и руководители школьных кружков и секций, в том числе созданных на базе новых шахматных клубов, открытых по программе фонда президентских грантов», - добавили в федерации.