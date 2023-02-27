Спорт

Пробег в честь Дня Советской армии состоялся в Псковском районе

Участники клуба любителей бега «Скобарь» организовали пробег в честь Дня Советской армии и Военно-морского флота, мероприятие прошло при поддержке Псковского обкома КПРФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в обкоме.

Фото здесь и далее: Псковский обком КПРФ

Мероприятие началось с возложения цветов у Мемориального комплекса в ознаменование 30-летия освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Забег стартовал в деревне Дуброво Псковского района, дистанция - 10 километров.

Клуб любителей бега «Скобарь» регулярно организовывает пробеги, посвящённые знаменательным датам, пропагандирует здоровый образ жизни, добавили в обкоме.

День Советской армии и Военно-морского флота отмечался 23 февраля с 1949 по 1992 годы.