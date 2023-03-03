Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
щедрый март Fjord Plaza
кредит лайфхаки от знающих
Оплата за ОДН с марта
возможности для рекламы
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
Защита для псковских предпринимателей
Оазис здоровья под Псковом
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
построй дом своей мечты
Подарки к 23 февраля
в Кремль платно
 
 
 
ещё Спорт 03.03.2023 15:250 Псковские спортсмены Спиридонова и Шабановы выступят на чемпионате России по легкой атлетике 03.03.2023 15:250 Псковские спортсмены Спиридонова и Шабановы выступят на чемпионате России по легкой атлетике 02.03.2023 20:020 Регистрация сборных студентов на соревнования по CS:GO открыта в Псковской области 02.03.2023 19:420 Команда Псковского района победила на турнире по мини-футболу памяти 6-й роты 01.03.2023 18:360 Нужен ли Пскову профессиональный футбольный клуб? 01.03.2023 18:270 Бесплатное массовое катание на коньках для молодёжи организуют в Пскове
 
 
 
Самое популярное 28.02.2023 10:520 Аэропорт Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта 27.02.2023 15:366 Пять женщин в Пскове получили штрафы за занятие проституцией. ВИДЕО 01.03.2023 17:255 Массовое скопление неформалов у торгового центра в Пскове обошлось без потасовки 27.02.2023 14:142 В Псковской области выявили фальшивого директора организации 27.02.2023 17:031 Рейтингомер: Пугачева в зоне риска, визит телеведущего Киселева и Беда в военно-учебном центре ПсковГУ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Псковские спортсмены Спиридонова и Шабановы выступят на чемпионате России по легкой атлетике

03.03.2023 15:25|ПсковКомментариев: 0

Псковские спортсмены выступят на чемпионате России 2023 года по легкой атлетике в помещении. Это следует из стартовых протоколов соревнований.

Наталья Спиридонова. Фото: Официальный Telegram-канал Всероссийской федерации легкой атлетики

Так, в дисциплине «Прыжок в высоту» выступит псковичка Наталья Спиридонова. Соревнования начнутся в 17:00. 

Также на турнире выступят 14 прошлогодних чемпионов, которым предстоит защитить свои титулы: Кристина Макаренко (60 м), Полина Миллер (400 м), Владимир Никитин и Ольга Вовк (3000 м), Константин Шабанов и Ксения Примак (60 м с/б), Илья Иванюк (прыжок в высоту), Артем Чермошанский и Елена Соколова (прыжок в длину), Полина Кнороз (прыжок с шестом), Виталий Павлов и Дарья Нидбайкина (тройной прыжок), Максим Афонин и Снежана Трофимец (толкание ядра).

Константин Шабанов. Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

В 15:55 начнется полуфинал бега с барьерами на 60 метров. Там выступят Константин и Филипп Шабановы. Стартовые забеги спортсмены выполнили со следующим результатом - 8,01 секунды у каждого. Призовые места разыграют в 17:25.

Наибольшее количество спортсменов значится в заявке Москвы — 177 участников, и Санкт-Петербурга — 73. Из регионов наиболее представительной является заявка Московской области — 57, следом идут Брянская область — 32 и Краснодарский край — 31.

Чемпионата России 2023 в помещении пройдет с 3 по 5 марта в московском ЛФК ЦСКА. Посмотреть соревнования можно на телеканалах группы «МАТЧ», а также на YouTube-канале «ВФЛА» и в группе «ВФЛА» в социальной сети  «ВКонтакте».

Теги: #псков #спорт #легкая атлетика
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Соблюдаете ли вы Великий пост?
В опросе приняло участие 207 человек
03.03.2023, 15:560 Борис Елкин: Ремонтные работы на улицах Пскова начнутся в апреле 03.03.2023, 15:470 До -4°C и мокрый снег прогнозируется в Псковской области 4 марта 03.03.2023, 15:360 Социальный акселератор стартовал в Великих Луках 03.03.2023, 15:320 Фильм «Валентин Курбатов. Михайловские прогулки» покажут в Пскове
03.03.2023, 15:300 В рубель: Послание, санкции и… бобер 03.03.2023, 15:250 Псковские спортсмены Спиридонова и Шабановы выступят на чемпионате России по легкой атлетике 03.03.2023, 15:170 Около 230 младенцев появилось на свет в Пскове в феврале 03.03.2023, 15:090 Минпросвещения предложило ввести единую форму для каждой школы
03.03.2023, 15:010 На вопросы депутатов о здравоохранении региона ответил Михаил Ведерников 03.03.2023, 14:530 «Квартирник»: «Капитан Смоллетт» о том, что такое русское пиратство и чем близки рокер и пират. ВИДЕО 03.03.2023, 14:420 Участники «Медиаразведки» посетили музей-заповедник «Изборск» 03.03.2023, 14:270 В Писковичах водитель «Лады» при движении задним ходом сбил наклонившуюся пенсионерку
03.03.2023, 14:250 ЕГЭ: Отменить нельзя оставить 03.03.2023, 14:240 Работников псковского государственного предприятия осудили за мошенничество 03.03.2023, 14:120 Горячая линия главного врача доступна в Псковском перинатальном центре 03.03.2023, 14:050 Псковские пенсионеры добились отмены сноса дома
03.03.2023, 13:470 «Прессинг»: Противостояние ПЛН и ПАИ - зашитое в ДНК бренда клонирование и объективная статистика. ВИДЕО 03.03.2023, 13:400 Виновники убийства 19-летней давности предстанут перед судом в Псковской области 03.03.2023, 13:280 Работы художника из лермонтовских Тархан экспонируют в «Михайловском» 03.03.2023, 13:210 Детская игровая площадка появится на берегу реки Великой в Пскове до 30 июня
03.03.2023, 13:110 Пожилой великолучанин засомневался в подлинности «коллекции» монет, купленной у незнакомца 03.03.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с группой «Капитан Смоллетт» 03.03.2023, 12:570 Пскович избил нового партнера своей бывшей жены и попал под суд 03.03.2023, 12:540 Два деятеля культуры в Пскове получат благодарности от городской Думы 
03.03.2023, 12:420 «Волка ноги кормят»: как живут псковские НКО 03.03.2023, 12:410 Псков в 2022 году продал муниципальное имущество более чем на миллион рублей  03.03.2023, 12:340 Что делать с трупами домашних питомцев, рассказали в Псковской ветлаборатории 03.03.2023, 12:261 Аналитика МТС: Женщины Псковской области получат в подарок на 8 марта цветы и украшения
03.03.2023, 12:240 Более 50 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 03.03.2023, 12:180 Финансирование расходов на школьное питание изменят в Пскове  03.03.2023, 12:131 Борис Елкин назвал условия для начала ремонта дорог в Пскове  03.03.2023, 12:061 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг» о противостоянии ПЛН и ПАИ
03.03.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 3 марта 03.03.2023, 11:531 Более 40 тысяч евро пытались незаконно провезти через границу в Псковской области 03.03.2023, 11:510 Санкции за несоблюдение «дизайн-кода» отменили в Пскове  03.03.2023, 11:500 Что такое русское пиратство, расскажет группа «Капитан Смоллетт» в программе «Квартирник»
03.03.2023, 11:490 Замечательный сосед, ограниченное сообщение, изобретение рекламы 03.03.2023, 11:440 Троих псковичей наградят медалями за заслуги перед городом  03.03.2023, 11:420 Умер член обкома КПРФ, первый секретарь невельского райкома партии Иван Бобаков 03.03.2023, 11:410 Упавший с крыши снег снёс двух россиянок на дорогу. ВИДЕО
03.03.2023, 11:330 Размер пособия на погребение увеличили в Пскове  03.03.2023, 11:310 Псковичи испугались сближения Венеры и Юпитера, приняв астрономическое явление за НЛО 03.03.2023, 11:230 На завершение строительства школы на Завеличье направят более 250 млн рублей 03.03.2023, 11:220 Псковичка обокрала дачу пенсионерки и попала под следствие
03.03.2023, 11:150 Завод «Титан-Полимер» продолжает набор сотрудников 03.03.2023, 11:032 Более 80% россиян высказались против эмиграции в другую страну – ВЦИОМ 03.03.2023, 10:530 В Великих Луках в феврале родилось 77 детей 03.03.2023, 10:384 «ЧВК Рёдан»: советы психолога для родителей
03.03.2023, 10:354 Давшая взятку великолукская студентка ПсковГУ предстанет перед судом 03.03.2023, 10:291 «Прессинг»: Противостояние ПЛН и ПАИ - зашитое в ДНК бренда клонирование и объективная статистика 03.03.2023, 10:170 Псковичей приглашают на органный концерт «От смерти к воскресению» 03.03.2023, 10:020 Выставка «Женский образ» откроется в Пскове в преддверии 8 марта
03.03.2023, 09:333 Сотрудники Псковского отделения Сбера совершили экстремальный переход Байкала 03.03.2023, 09:300 Роскачество посоветовало вино к роллам и суши 03.03.2023, 09:250 Праздничный и щедрый на подарки март ожидает гостей Fjord Plaza в Пскове 03.03.2023, 09:150 Как часто россияне ездят в командировки, рассказали эксперты
03.03.2023, 09:001 В Минздраве ответили на вопрос о дефиците лекарств в аптеках России 03.03.2023, 08:442 Почти треть россиян призналась, что кинематограф повлиял на их выбор будущей профессии 03.03.2023, 08:280 Эксперты оценили предложение Минздрава об удаленных медосмотрах водителей 03.03.2023, 08:120 Диетолог назвала продукт для заряда энергии и получения сил
03.03.2023, 07:530 Всемирный день слуха отмечают 3 марта 03.03.2023, 07:350 Кто может выйти на пенсию досрочно в 2023 году, объяснил юрист 03.03.2023, 07:210 Юбилейный концерт заслуженного деятеля искусств Псковской области прошёл в колледже искусств 03.03.2023, 06:584 Чиновников хотят заставить декларировать кредиты
02.03.2023, 22:003 Получить профессию сиделки или соцработника предлагают псковичам 02.03.2023, 21:520 Продажи электромобилей «Москвич 3е» стартуют 3 марта 02.03.2023, 21:410 День открытых дверей с экскурсиями и мастер-классами проведет псковский госархив 02.03.2023, 21:371 Пять кандидатов подали документы для регистрации на выборы главы Пустошкинского района
02.03.2023, 21:203 12-летний москвич заявил на родителей в полицию, обидевшись на наказание 02.03.2023, 21:000 Без вести пропавшую в 2021 году женщину продолжают искать в Пскове 02.03.2023, 20:462 Турпотенциал Псковской области презентуют в столице 02.03.2023, 20:420 Ряд постов скорой помощи в Псковской области посетила глава отраслевого профсоюза
02.03.2023, 20:232 Псковская колония начнет сотрудничать с производителем медицинской мебели 02.03.2023, 20:020 Регистрация сборных студентов на соревнования по CS:GO открыта в Псковской области 02.03.2023, 19:590 На лекцию о церкви святого Власия на Торгу приглашают псковичей 02.03.2023, 19:490 Псковская Лента Новостей возглавила рейтинг самых цитируемых СМИ региона по итогам 2022 года
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru