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Псковские спортсмены Спиридонова и Шабановы выступят на чемпионате России по легкой атлетике

Псковские спортсмены выступят на чемпионате России 2023 года по легкой атлетике в помещении. Это следует из стартовых протоколов соревнований.

Наталья Спиридонова. Фото: Официальный Telegram-канал Всероссийской федерации легкой атлетики

Так, в дисциплине «Прыжок в высоту» выступит псковичка Наталья Спиридонова. Соревнования начнутся в 17:00.

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Также на турнире выступят 14 прошлогодних чемпионов, которым предстоит защитить свои титулы: Кристина Макаренко (60 м), Полина Миллер (400 м), Владимир Никитин и Ольга Вовк (3000 м), Константин Шабанов и Ксения Примак (60 м с/б), Илья Иванюк (прыжок в высоту), Артем Чермошанский и Елена Соколова (прыжок в длину), Полина Кнороз (прыжок с шестом), Виталий Павлов и Дарья Нидбайкина (тройной прыжок), Максим Афонин и Снежана Трофимец (толкание ядра).

Константин Шабанов. Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

В 15:55 начнется полуфинал бега с барьерами на 60 метров. Там выступят Константин и Филипп Шабановы. Стартовые забеги спортсмены выполнили со следующим результатом - 8,01 секунды у каждого. Призовые места разыграют в 17:25.

Наибольшее количество спортсменов значится в заявке Москвы — 177 участников, и Санкт-Петербурга — 73. Из регионов наиболее представительной является заявка Московской области — 57, следом идут Брянская область — 32 и Краснодарский край — 31.

Чемпионата России 2023 в помещении пройдет с 3 по 5 марта в московском ЛФК ЦСКА. Посмотреть соревнования можно на телеканалах группы «МАТЧ», а также на YouTube-канале «ВФЛА» и в группе «ВФЛА» в социальной сети «ВКонтакте».