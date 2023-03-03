Спорт

Взрослых и детей от 5 лет приглашают на тренировки по воркауту в Пскове

Тренировки по воркауту для взрослых и детей от 5 лет проводят в Пскове. Об этом сообщается в группе «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» / «ВКонтакте»

Желающие посещать тренировки могут выбрать следующие направления:

streetworkout,

общая физическая подготовка,

подготовка к ГТО, соревнованиям.

Проводятся как групповые, так и индивидуальные тренировки. Их организовывают во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в зале на улице Киселева, 16 (3 этаж).

«Зал располагается в центре города с удобным автобусным сообщением по многочисленным маршрутам Пскова. Вместе со спортивным воркаут-движением вы пройдёте курс физической подготовки и научитесь элементам и трюкам на уличной площадке», - рассказали в сообществе.

Подробнее можно узнать по ссылке.