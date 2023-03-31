Спорт

Пскович стал победителем соревнований по практической стрельбе в Санкт-Петербурге

Псковские спортсмены приняли участие в «Кубке Санкт-Петербурга по практической стрельбе» (пневматический пистолет). Как сообщается в группе «Практическая стрельба - Псков» в соцсети «ВКонтакте», всего на площадке состязались более 70 участников в возрасте от 11 лет из ряда субъектов РФ.

Псковскую область представляли восемь спортсменов, из них шестеро впервые участвовали в соревнованиях такого масштаба. Несмотря на это, псковичи показали высокие результаты.

Максим Кузь занял первое место в категории суперюниор и второе место в объединенной категории суперюниоров и юниоров. Кроме того, он стал четвертым среди всех участников категории открытый класс (11-60 лет).

Ариадна Гореленко заняла второе место в категории юниор (продакшн). Игорь Шиканов завоевал «бронзу» в категории суперюниор (продакшн), а Даниил Андреев - медаль такого же достоинства в дуэльной стрельбе.

Фото: группа «Практическая стрельба - Псков» в соцсети «ВКонтакте»