Спорт

Снявшийся в «Ёлках–8» аэронавт подал заявку на встречу воздухоплавателей в Великих Луках

Йошкаролинец Михаил Томуров, который на своем ярком аэростате принимал участие в новогоднем фильме «Ёлки – 8», примет участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале мероприятия.

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»

Помимо этого, заявку на участие прислала пилотесса из Ярославской области Виктория Аршава.

«В 2021 году Виктория Аршава решилась на смелый поступок и побила рекорд России – она поднялась на тепловом аэростате АХ-8 на высоту 5100 метров!» - сообщили организаторы встречи в Великих Луках.

Напомним, чемпионат России по воздухоплавательному спорту и 27-ю Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках планируют провести в период с 11 по 17 июня.

Известно, что в рамках встречи пройдет ряд состязаний, по итогам которых будет разыгран Кубок России по воздухоплаванию, Кубок Дружбы среди всех пилотов, участвующих в соревнованиях, Кубок города Великие Луки для пилотов, многократно участвующих во встрече, и Кубок княгини Ольги, который вручат лучшей пилотессе.

Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках является ПАО «Газпром».