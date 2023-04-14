Спорт

Почти 30 тысяч раз планируют отжаться псковские воркаутеры 9 мая

Международная патриотическая акция «Рекорд Победы» состоится в Пскове 9 мая, мероприятие начнется в 13.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили активисты движения Street workout Pskov.

«Суть акции заключается в том, что участникам необходимо отжаться от земли (от пола) столько раз, сколько дней минуло с конца Великой Отечественной войны, тем самым отдав дань памяти Героям нашей великой страны. В 2023 году всем участникам акции предстоит выполнить 28489 раз и больше!» - рассказали активисты движения.

Отметим, рекорд отжиманий 2022 года в Пскове составил более 35000 раз.

Акция пройдет на стадионе Машиностроитель. Регистрация участников начнется в 12:00.

«Принять участие может любой желающий! Исключения для девушек: могут приседать вместо отжиманий!» - добавили организаторы.

К акции могут присоединиться и иногородние граждане в режиме онлайн. Каждому участнику необходимо выполнить максимальное количество отжиманий подходами или за один раз (девушки могут приседать), записать это на видео и опубликовать у себя на стене в социальной сети «ВКонтакте». Подробнее можно узнать здесь.