Спорт

Воспитанники псковской «Бригантины» вновь представят область на Гимнастраде в Москве

Региональный этап Гимнастрады прошел в спортивном комплексе «Олимп» в Пскове 21-23 апреля. В мероприятии приняли участие более 400 человек в возрасте от 5 лет и старше. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Бригантина».

Фото здесь и далее: спортивная школа «Бригантина»

Состязания проходили по трем номинациям: гимнастические виды спорта, танцевальный марафон и общая гимнастика.

Абсолютными победителями соревнований стали воспитанники отделения спортивной аэробики спортшколы «Бригантина» под руководством тренеров высшей категории Анжелики Алексеевой и Софии Кустковой.

Спортсмены получили право третий год подряд представлять Псковскую область на всероссийском этапе Гимнастрады, который состоится 14-19 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

В спортивной школе «Бригантина» добавили, что с 2021 года в России проводится международный соревновательный марафон в формате Гимнастрады «Здоровые дети-здоровая Россия» в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» в целях популяризации гимнастики и широких возможностей гимнастических и танцевальных видов спорта.

Организаторы мероприятия — министерство спорта Российской Федерации, министерство просвещения России и АНО ДО «Международная Академия спорта Ирины Винер».