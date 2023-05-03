Псковичи получили медали на кубке России по зимнему плаванию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.
Фото здесь и далее: Федерация зимнего плавания Псковской области
Восьмой этап кубка России прошел в Челябинской области в городе Миасс с 4 по 7 мая. Спортивный бассейн длинною 25 метров организовали в озере Тургояк с температурой воды 7°C.
Результаты псковской команды:
Каролина Мордовцева:
Марк Мордовцев:
Артур Мордовцев:
Как уточнили в Федерации, практически на всех дистанциях спортсмены показали свои лучшие результаты сезона 2022-2023.
На соревнованиях присутствовали множество почетных гостей, в их числе Александр Попов - четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию. Всего в соревнованиях приняли участие 170 спортсменов из 30 городов России.