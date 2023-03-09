Спорт

Чемпионы мира во льдах: как развивается зимнее плавание в Пскове

Весна уже окончательно вступает в свои права – солнца становится все больше и больше, снег тает, птицы радостно кричат под крышами домов. Казалось бы, зимний сезон подошел к концу... Ан нет! В зимнем плавании он все еще в самом разгаре!

Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области

Кто эти люди, которые не боятся нырнуть в ледяную воду? Как стать чемпионом по плаванию в ледяной воде? Чем отличаются пловцы от «моржей»? Ответы на все вопросы искал корреспондент «МК в Пскове». Подробности здесь>>>