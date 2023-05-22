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Спорт

На летние тренировки по воркауту приглашают псковичей

26.05.2023 12:11|ПсковКомментариев: 0

Летние тренировки по воркауту проходят для взрослых и детей (от 5 лет) в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители спортивного движения «Street Workout Псков».

Направления воркаута:

  • Streetworkout,
  • ОФП,
  • подготовка к ГТО и соревнованиям.

Формат тренировок может быть как групповой, так и индивидуальный. Их проводят с понедельника по субботу на воркаут-площадке на улице Воеводы Шуйского, 9.

«Вместе со спортивным воркаут-движением вы пройдёте курс физической подготовки и научитесь элементам и трюкам на уличной площадке», - отметили организаторы.

Узнать информацию можно по телефону +7 (911)-881-65-77.

Теги: #воркаут
Источник: Псковская Лента Новостей
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