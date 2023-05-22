Спорт

Росгвардейцы провели турнир по мини-футболу для детей в Печорах

Товарищеский турнир по мини-футболу прошел в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района накануне Дня защиты детей и в рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией». В соревнованиях приняли участие воспитанники учреждения и дети росгвардейцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

«Юные футболисты соревновались в двух возрастных категория: младшей и средней. Игры прошли в дружеской атмосфере. Ребята смогли показать друг другу уровень своей спортивной подготовки и поделиться опытом», - рассказали в ведомстве.

На церемонии награждения все участники турнира получили дипломы и сладкие подарки.

Команды, занявшие призовые места, награждены медалями и кубками.

Кроме того, росгвардейцы передали воспитанниками подарки ко Дню защиты детей.