Спорт

Псковские росгвардейцы заняли первые места на чемпионате СЗО Росгвардии

Псковские росгвардейцы заняли первые места на чемпионатах СЗО Росгвардии по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Чемпионаты Северо-Западного округа Росгвардии по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу, в которых приняли участие военнослужащие и сотрудники из 11 регионов округа в составе 18 команд состоялись в Ленинградской области на базе учебного центра.

Военнослужащим и сотрудникам предстояло на время пробежать индивидуальную трехкилометровую дистанцию и на двух огневых рубежах произвести по пять выстрелов из пистолета Макарова по мишеням, расположенным на расстоянии 25 метров. В ходе следующего дня чемпионата необходимо было принять участие в смешанной эстафетной гонке 4 этапа по 1 километру.

В служебном биатлоне лучшими стали росгвардейцы из Пскова и отряда специального назначения «Ратник» (Архангельск), первое место чемпионата по легкоатлетическому кроссу заняли сотрудники управления Росгвардии по Псковской области и военнослужащие центра подготовки личного состава (Сыктывкар).

Победители и призеры представят Северо-Западный округ Росгвардии в составе сборной на чемпионате войск национальной гвардии.