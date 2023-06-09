Спорт

Полет воздухоплавателей состоится на двумя деревнями Великолукского района

Полет воздухоплавателей пройдет в двух деревнях Великолукского района Переслегино и Фотьево 14 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

Фото: Николай Рябцев

В ходе брифинга перед четвертым спортивным полетом 28-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту раздали новый лист заданий, который включает в себя 4 пункта: прилет, продолжение полета, вальс - сомнений и угол. Также спортивный директор Встречи Иван Меняйло обозначил точки взлета, это район городского аэропорта. Учитывая метеосводку, полет сегодня вечером пройдёт на территории Великолукского района - деревни Переслегино и Фотьево.

Добавим, после последних посчетов судей вновь изменился лидер чемпионата. Тройка лучших сейчас выглядит так: Жохов Дмитрий (действующий чемпион), Кульков Андрей и Чижов Андрей.

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