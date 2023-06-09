Спорт

Аэронавты посетили Великолукский драматический театр

Аэронавты и их команды посетили Великолукский драматический театр 14 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»

Многие пилоты знакомятся с Великими Луками не только в небе, но и на земле. Сегодня аэронавты и их команды посетили Великолукский драматический театр. Там их ждала постановка «Двое на качелях».

Напомним, что генеральным спонсором 27-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, в рамках которой проводится 28-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту, является ПАО «Газпром».