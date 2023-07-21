Спорт

Скрытая интрига

В пятницу, 21 июля, стартует чемпионат России по футболу

Программу первого тура откроет матч «Динамо» (Москва) - «Краснодар». В субботу пройдет четыре встречи, в том числе с участием лучших клубов прошлого сезона - недавних участников матча за Суперкубок России. Действующий чемпион «Зенит» (Санкт-Петербург) в гостях сыграет с «Пари Нижний Новгород», а серебряный призер - московский ЦСКА отправится на поединок с «Уралом» из Екатеринбурга. В этот же день столичный «Локомотив» встретится с вернувшимся в Премьер-лигу «Рубином» (Казань), а «Ахмат» из Грозного - с «Крыльями Советов» (Самара). В воскресенье, 23 июля, московский «Спартак» сыграет с «Оренбургом», «Ростов» - с воронежским «Факелом», а «Сочи» - с калининградской «Балтикой», которая после продолжительной паузы вновь будет выступать в лиге сильнейших.

Чемпионат в сезоне-2023/24 пройдет по традиционной круговой системе и завершится в мае следующего года. Каждой из шестнадцати команд предстоит провести по тридцать матчей.

При том, что последние годы приучили всех к тому, что в турнире участвует 16 команд, а побеждает «Зенит», в стартующем чемпионате есть скрытая интрига. По мнению ряда экспертов, петербуржцам будет непросто сохранить титул, которым они владеют с 2019 года, и тем самым повторить рекорд московского «Спартака», на рубеже веков становившегося чемпионом шесть раз подряд. Нынешняя серия «Зенита» пока на одно чемпионство меньше. Однако выигрывать всё и всегда невозможно, тем более сложно это делать в условиях, когда от команды ждут только побед, и постоянно висит тяжелый психологический груз. К тому же, по сообщениям СМИ, исход из клуба южноамериканцев, определяющих игру, может продолжиться. Как с этими потенциальными вызовами справится главный тренер Сергей Семак, для которого нынешний сезон может стать самым серьезным испытанием в карьере, и насколько хватит терпения у руководства клуба, если «что-то пойдет не так» - сегодня не скажет никто.

Впрочем, до начала чемпионата все эти разговоры носят не более чем предположительный характер. Как и прогнозы относительно того, кто может бросить перчатку вызова фавориту - только ли ведомый Владимиром Федотовым ЦСКА и «Спартак» во главе с испанцем Гильермо Абаскалем? Или же со счетов не стоит сбрасывать и ряд других клубов - таких, как взбодрившийся на финише прошлого сезона с приходом тренера Галактионова и форварда Артема Дзюбы «Локомотив», «Динамо» во главе с новым наставником - чехом Марцелом Личкой или «Ростов» главного тренера сборной России Валерия Карпина?

Естественно, названными моментами интрига в стартующем чемпионате для нас, болельщиков, не ограничивается. Есть и множество других интересных вопросов. Начиная с того, насколько успешной окажется попытка перезагрузить работу всего судейского корпуса (поможет ли тут заграница?), и заканчивая тем, когда стоит ждать первых тренерских перестановок - с вернется ли в российский чемпионат уволенный из венгерского «Ференцвароша» экс-наставник футболистов сборной России Станислав Черчесов.

Насколько верными окажутся те или иные версии и предположения относительно российского чемпионата, покажет ближайшее время.

Александр Савенко