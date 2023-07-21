Спорт

Летний кубок по FIFA 23 разыграли в Пскове

Летний кубок по интерактивному футболу в дисциплине FIFA 23, посвящённый 79-летию освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков, разыграли 22 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации компьютерного спорта Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация компьютерного спорта Псковской области

В турнире приняли участие 31 человек.

«Мероприятие прошло хорошо, в дружеской атмосфере. Интерес к виртуальному пространству с каждым годом увеличивается, у спортсменов в городе Пскове и Псковской области есть большой потенциал. Приятно, что вчера глава города Пскова Борис Андреевич составил компанию в интерактивном футболе FIFA 2023 на площадке стадиона Машиностроитель», – рассказал Василий Демидов.

Среди юниоров победителями стали:

Гаврилова Ярослав;

Иванов Алексей;

Фомин Григорий.

Среди взрослых победителями стали:

Воронков Егор;

Ильина Ксения;

Петров Георгий.

«Сейчас будем активно развивать направление Фиджитал Спорта, сочетание физического и цифрового спорта, для участия в «Играх Будущего» – новый международный турнир по 16-ти гибридным дисциплинам, который пройдёт в феврале и марте 2024 года в Казани», – добавил Василий Демидов..