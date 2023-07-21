Спорт

Профсоюзная команда заняла первое место в соревнованиях по гребле

Традиционная регата по гребле на байдарках и каноэ «Псковская ладья» состоялась на набережной реки Великой 23 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба облсовпрофа

Команда Псковского облсовпрофа принимала участие в соревнованиях на лодке «Дракон-10» на дистанциях 200 метров и 100 метров. В результате спортивной борьбы профсоюзная команда заняла первое победное место среди двух дисциплин.

«Это замечательное достижение для профсоюзной команды! История взаимодействия школы олимпийского резерва “Ника” с профсоюзами длится более 30 лет. Мы планируем и дальше использовать этот профсоюзный объект по спортивному назначению и всячески его поддерживать, в том числе, и принимая непосредственное участие в тренировках и подобных соревнованиях. И сегодня профсоюзная команда доказала свою преданность тренировкам, упорство и сплоченность в достижении общей цели. Они продемонстрировали отличные спортивные навыки и сильный командный дух. Победа в соревнованиях может также поднять мотивацию и настроение других членов профсоюза, вдохновив их на большие свершения. Это заслуженное признание и стимул для профактива продолжать упорно работать и развиваться в спортивной сфере!», - сообщил председатель псковского профобъединения Игорь Иванов.