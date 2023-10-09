Спорт

Как будет выглядеть фиджитал-центр на Запсковье, показал Борис Елкин

Физический и цифровой спорт будет сочетать в себе новый спортивный центр на Запсковье. Он так и называется «фиджитал-центр», от английских слов physical и digital. Об этом глава Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Изображение здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Объект включает открытые площадки для футбола, стритбола, воркаута и модульное помещение. Здесь расположатся компьютерный зал, зона игровых консолей и зона виртуальной реальности, а также раздевалки, туалеты и медкабинет. Объект будет огорожен и освещен.

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Место строительства – двор дома №119 на улице Инженерной, рядом с детским садом №58 «Юниор парк».

Работы начнутся в этом году и завершатся летом 2024 года.

«С учетом развития киберспорта, думаю, центр будет востребован у молодежи. Таких единицы в России», - добавил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что фиджитал-центр в Пскове будет строить ООО «Торговый дом "Кавказ"».