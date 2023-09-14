Фиджитал-центр хотят построить в Пскове за год

Фиджитал-центр хотят построить в Пскове до 1 сентября 2024 года. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
Подрядчику предстоит построить на Запсковье поле для мини-футбола, площадки для стритбола и занятий воркаутом, модульные трибуны, металлическое спортивное ограждение, модульные опоры освещения, модульное административное бытовое помещение.
Месторасположение будущего фиджитал-центра в Пскове. Источник: проектная документация
Начальная цена контракта составляет 17 352 810 рублей. Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение города Пскова «Стройтехнадзор».
Подрядчика определят 27 сентября.
Фиджитал-центры – спортивные площадки нового поколения, в которых создано единое гармоничное пространство для совершенствования навыков как в классических, так и в цифровых видах спорта. Пространство центра включает в себя спортивные площадки, зоны для компьютерных и консольных игр, а также виртуальной реальности, сообщается на сайте Всероссийской федерации фиджитал-спорта.