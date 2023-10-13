Спорт

Псковичи одержали пять побед в турнире по боксу памяти Евгения Клевцова в Великих Луках

Псковичи одержали пять побед в турнире по боксу памяти Евгения Клевцова в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

В весовой категории 67 килограммов на ринге встретились Даниил Логинов из Читы и Ярослав Безсолов - представитель Псковской области. Победу одержал боксер из Псковщины.

Звание лучшего боксера в четвертом поединке матчевой встречи завоевал псковский боксер Артур Кулаков. На ринге сражались Александр Воложанин из Читы и боксер из Пскова. В итоге победу одержал псковский боксер.

В пятом бою великолучанину Кириллу Титову противостоял боксер из Забайкальского края Николай Федурин. В результате борьбы с минимальным перевесом победу одержал представитель великолукской школы бокса Кирилл Титов.

Счет матчевой встречи 5:0 в пользу команды Псковской области.

Награждение этой пары провел депутат Госдумы Дмитрий Пирог.