Спорт

Спортивный фестиваль «Семейная команда» пройдет в Пскове

Спортивный фестиваль «Семейная команда» пройдет на псковском стадионе «Машиностроитель» 3 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Движения первых».

Участников ждут соревнования по народным и настольным играм и интерактивные площадки. Организатором фестиваля выступает региональное отделение «Движения первы».

«Время, которое мы проводим с близкими людьми, бесценно. А народные игры и спортивные состязания как нельзя лучше сближают представителей разных поколений и дают возможность семье провести время вместе. Даже в таких привычных форматах можно найти для себя что-то новое и интересное! Наш региональный фестиваль объединит семьи больше, чем из 15 районов области, и мы будем рады каждой семье!» — отметила председатель совета регионального отделения «Движения первых» Екатерина Родина.

Участников фестиваля ждут соревнования по необычным видам игры «Городки», кольцебросу и уникальной деревянной игре «Регион добра». Партнером мероприятия выступит социальный проект «Скобариада народных игр», активисты которого познакомят всех с миром народных игр. На площадке клуба исторического фехтования «Рысь» инструкторы расскажут о средневековом вооружении и любой желающий сможет принять участие в самом настоящем поединке. Проект «ИгроПсков» представит больше 30 семейных настольных игр – от популярных в XX веке до современных.

Начало фестиваля в 11:00. Победители состязаний и участники получат памятные призы и подарки от «Движения первых».